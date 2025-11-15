Festival de théâtre | Les nouveux gouverneurs Salle polyvalente Villefranche-de-Lonchat

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salle polyvalente 40 Rue Gambetta Villefranche-de-Lonchat Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Venez célébrer le 15ᵉ anniversaire du festival de théâtre avec le club théâtre Lous Diablassous Les Lonchalants !

15h tout public:
Domination ! Soumission ! Rapport de force…
Sujets traités avec la naïveté et l’innocence des clowns, qui donnent à ce spectacle, la splendeur de l’absurdité qu’est l’acte de la domination et nous questionnent, tout en nous faisant rigoler, sur notre élan fraternel!

Sur réservation.   .

Salle polyvalente 40 Rue Gambetta Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 78 29 

