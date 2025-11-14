Festival de théâtre « les P’tits Robert » 14 – 16 novembre Salle Yves Robert Yvelines

Entrée libre, chapeau

Pour sa seconde édition, le festival « les P’tits Robert » verra se produire 5 troupes à la salle Yves Robert de Saint-Hilarion et la salle des fêtes de Raizeux.

Au programme:

vendredi 14/11 à 20h30 à Raizeux – Les Tamalous dans « A quelle heure on ment »

Samedi 15/11 à 15h à St-Hilarion – Pas ce soir j’ai théâtre dans « Entrée-plat-dessert »

Samedi 15/11 à 18h à Raizeux – Le théâtre de la Grande Ourse dans « Itch »

Samedi 15/11 à 20h30 à St-Hilarion – Le Théâtre des Cinq dans « Le cas Martin Piche »

Dimanche 16/11 à 16h à Raizeux – Les Z’Hilares dans « Technolo’Hic »

Salle Yves Robert 27 route de Rambouillet Saint-Hilarion 78125 Yvelines Île-de-France

2ème édition du festival de théâtre qui se déroule sur les communes de Saint-Hilarion et Raizeux Festival Théâtre

