Festival de théâtre « les P’tits Robert » Salle Yves Robert Saint-Hilarion
Festival de théâtre « les P’tits Robert » Salle Yves Robert Saint-Hilarion vendredi 14 novembre 2025.
Festival de théâtre « les P’tits Robert » 14 – 16 novembre Salle Yves Robert Yvelines
Entrée libre, chapeau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-14T20:30:00 – 2025-11-14T23:00:00
Fin : 2025-11-16T16:00:00 – 2025-11-16T18:30:00
Pour sa seconde édition, le festival « les P’tits Robert » verra se produire 5 troupes à la salle Yves Robert de Saint-Hilarion et la salle des fêtes de Raizeux.
Au programme:
vendredi 14/11 à 20h30 à Raizeux – Les Tamalous dans « A quelle heure on ment »
Samedi 15/11 à 15h à St-Hilarion – Pas ce soir j’ai théâtre dans « Entrée-plat-dessert »
Samedi 15/11 à 18h à Raizeux – Le théâtre de la Grande Ourse dans « Itch »
Samedi 15/11 à 20h30 à St-Hilarion – Le Théâtre des Cinq dans « Le cas Martin Piche »
Dimanche 16/11 à 16h à Raizeux – Les Z’Hilares dans « Technolo’Hic »
Salle Yves Robert 27 route de Rambouillet Saint-Hilarion 78125 Yvelines Île-de-France
2ème édition du festival de théâtre qui se déroule sur les communes de Saint-Hilarion et Raizeux Festival Théâtre
Comfettis