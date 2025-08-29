Festival de Théâtre Les scènes d’été Aubure

Festival de Théâtre Les scènes d’été Aubure vendredi 29 août 2025.

Festival de Théâtre Les scènes d’été

Aubure Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-29 15:00:00

fin : 2025-08-30 23:59:00

Date(s) :

2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31

Le Théâtre des Trois Bans, en collaboration avec la Cie Premiers Actes, Sac à Puces et la mairie d’Aubure, a le plaisir de vous convier à la toute première édition du festival d’arts vivants Scènes d’été, qui se déroulera du 29 au 31 août 2025 à Aubure.

Durant trois jours, le village se transformera en un vaste plateau à ciel ouvert des tréteaux prendront place dans les granges, les cours et les champs ; de petites guinguettes inviteront à la détente et à la convivialité ; et une multitude d’artistes, technicien·ne·s, professionnel·le·s et amateur·rice·s vous offriront une programmation aussi variée qu’audacieuse.

Programme entier en ligne https://theatredestroisbans.fr/events/

.

Aubure 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 82 61 20 32 theatredestroisbans@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival de Théâtre Les scènes d’été Aubure a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr