Festival de Théâtre Les scènes d’été “LE CONCERT” Aubure samedi 30 août 2025.

5 chemin des combattants Aubure Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-08-30 15:00:00

fin : 2025-08-30 17:00:00

Date(s) :

2025-08-30 2025-08-31

C’est le grand jour à Aubure ! Tout le village est là pour assister au concert d’une musicienne de

renom ! Mais, alors que la première note va retentir, tout ne se passe pas tout à fait comme

prévu… CIE COPÊCHE BIBOCHE

Dans le cadre de la première édition du festival Scènes d’été, le public est convié à partager un moment de théâtre festif et inattendu avec la Cie Copêche Biboche

5 chemin des combattants Aubure 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 82 61 20 32 theatredestroisbans@gmail.com

English :

It’s the big day in Aubure! The whole village is here to attend a concert by a renowned musician!

musician! But just as the first note is about to ring out, things don’t quite go to plan..

planned… CIE COPÊCHE BIBOCHE

German :

Es ist der große Tag in Aubure! Das ganze Dorf ist da, um dem Konzert einer berühmten Musikerin beizuwohnen

renommierten Musikers zu erleben! Doch als die erste Note ertönt, läuft nicht alles wie geplant

geplant … CIE COPÊCHE BIBOCHE

Italiano :

È il grande giorno di Aubure! L’intero villaggio si è riunito per il concerto di un famoso musicista!

musicista! Ma proprio quando la prima nota sta per risuonare, le cose non vanno come previsto..

pianificate… CIE COPÊCHE BIBOCHE

Espanol :

¡Es el gran día en Aubure! Todo el pueblo ha acudido al concierto de un famoso músico

¡Músico! Pero justo cuando está a punto de sonar la primera nota, las cosas no salen como estaban..

planeadas… CIE COPÊCHE BIBOCHE

L’événement Festival de Théâtre Les scènes d’été “LE CONCERT” Aubure a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr