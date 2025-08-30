Festival de Théâtre Les scènes d’été “LE CONCERT” Aubure
Festival de Théâtre Les scènes d’été “LE CONCERT” Aubure samedi 30 août 2025.
Festival de Théâtre Les scènes d’été “LE CONCERT”
5 chemin des combattants Aubure Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-08-30 15:00:00
fin : 2025-08-30 17:00:00
2025-08-30 2025-08-31
C’est le grand jour à Aubure ! Tout le village est là pour assister au concert d’une musicienne de
renom ! Mais, alors que la première note va retentir, tout ne se passe pas tout à fait comme
prévu… CIE COPÊCHE BIBOCHE
Dans le cadre de la première édition du festival Scènes d’été, le public est convié à partager un moment de théâtre festif et inattendu avec la Cie Copêche Biboche
5 chemin des combattants Aubure 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 82 61 20 32 theatredestroisbans@gmail.com
English :
It’s the big day in Aubure! The whole village is here to attend a concert by a renowned musician!
musician! But just as the first note is about to ring out, things don’t quite go to plan..
planned… CIE COPÊCHE BIBOCHE
German :
Es ist der große Tag in Aubure! Das ganze Dorf ist da, um dem Konzert einer berühmten Musikerin beizuwohnen
renommierten Musikers zu erleben! Doch als die erste Note ertönt, läuft nicht alles wie geplant
geplant … CIE COPÊCHE BIBOCHE
Italiano :
È il grande giorno di Aubure! L’intero villaggio si è riunito per il concerto di un famoso musicista!
musicista! Ma proprio quando la prima nota sta per risuonare, le cose non vanno come previsto..
pianificate… CIE COPÊCHE BIBOCHE
Espanol :
¡Es el gran día en Aubure! Todo el pueblo ha acudido al concierto de un famoso músico
¡Músico! Pero justo cuando está a punto de sonar la primera nota, las cosas no salen como estaban..
planeadas… CIE COPÊCHE BIBOCHE
