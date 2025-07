Festival de théâtre les Tréteaux du Phare Maintenant je n’écris plus qu’en français Rue Lucien Le Lay Penmarch

Festival de théâtre les Tréteaux du Phare Maintenant je n'écris plus qu'en français dimanche 17 août 2025.

Rue Lucien Le Lay Conserverie Océane Alimentaire Penmarch Finistère

Début : 2025-08-17 19:00:00

fin : 2025-08-17

2025-08-17

Maintenant je n’écris plus qu’en français de et par Viktor Kyrylov production Théâtre de Belleville.

Viktor, jeune ukrainien de 20 ans, se trouve à Moscou le 24 février 2022 lors de l’invasion russe en Ukraine. Il y vit depuis 3 ans, réalisant son rêve d’enfance intégrer la plus prestigieuse école de théâtre russe, le GITIS. Il fait alors face aux bouleversements provoqués par la guerre l’amour devient la haine, les amis d’hier deviennent les ennemis d’aujourd’hui. Le rêve d’enfance devient une trahison à son peuple.

Maintenant je n’écris plus qu’en français est une histoire ukrainienne. Elle nous plonge dans un conflit qui traverse des siècles de destins mêlés entre deux peuples et met en lumière le rapport qu’ils entretiennent aujourd’hui. Le récit intime et les circonstances politiques et historiques s’entrechoquent la famille et la patrie, la jeunesse et la mort, la haine et l’amour, la trahison et la culpabilité … Le spectacle pose une question essentielle pourquoi combat-on ? .

Rue Lucien Le Lay Conserverie Océane Alimentaire Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 29 40 48 95

