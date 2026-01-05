Festival de théâtre les Tréteaux du Phare Stade municipal Penmarch
Festival de théâtre les Tréteaux du Phare Stade municipal Penmarch vendredi 14 août 2026.
Festival de théâtre les Tréteaux du Phare
Stade municipal 96 Rue de Kerontec Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-14
Les Tréteaux du Phare, festival de théâtre populaire à Penmarc’h. Cette septième édition se déroulera dans différents endroits de la commune. Avec des Escales dans des communes voisines. .
Stade municipal 96 Rue de Kerontec Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 29 40 48 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival de théâtre les Tréteaux du Phare
L’événement Festival de théâtre les Tréteaux du Phare Penmarch a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Destination Pays Bigouden