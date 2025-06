Festival de théâtre Loriol 4ème édition Salle des fêtes Loriol-sur-Drôme 1 juillet 2025

Festival de théâtre Loriol

4ème édition Salle des fêtes Loriol-sur-Drôme 1 – 5 juillet Sorties d’ateliers : PAF libre à partir de 5€

Spectacles : PAF libre à partir de 10€

Scènes découvertes : Entrée gratuite

Tous les spectacles sont gratuits pour les moins de 8 ans

La compagnie Indice 2 vous propose la 4ème édition du Festival de Loriol, un festival de Théâtre pour toute la famille.

Venez passer un moment culturel et convivial et découvrir des comédies pour tous les goûts : romantique ou dramatique, scientifico-comique, contemporaine et footballistique, comédie classique et toujours des spectacles courts avec les Scènes Découvertes ! Rires et émotions seront au menu !

Ouverture du festival mardi 1er juillet à partir de 18h30 !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-01T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-05T17:00:00.000+02:00

09 79 54 02 16 reservation@indice2.fr

Salle des fêtes Place du Champ de Mars 26270 Loriol Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme