Festival de Théâtre « On sort du Cadre » – Saumur, 6 juin 2025 07:00, Saumur.

Maine-et-Loire

Festival de Théâtre « On sort du Cadre » Place de Verdun Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 52 – 52 – 52 EUR

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-09

2025-06-06

La MJC Centre Social de Saumur vous convie à la troisième édition du festival « On Sort du Cadre », en partenariat avec la Cie Les Machines à Truc, une célébration vibrante du théâtre et de la créativité.

Ce rendez-vous incontournable transforme la ville en un véritable laboratoire artistique, où spectateurs et artistes co-créent des expériences uniques.

Au programme, une diversité de spectacles pour tous les âges des pièces contemporaines, des comédies musicales, des performances poétiques et des créations originales. Parmi les temps forts, ne manquez pas la comédie musicale « Zébulon à le ventre rond » faite par les habitant-e-s et le Loup en Slip 2 opération casse noissette en avant première.

Le festival ne se limite pas à la scène plus de 12 ateliers interactifs invitent le public à explorer les coulisses du théâtre. De la fabrication d’accessoires à l’improvisation en passant par la danse et l’art, chacun peut devenir acteur de cette aventure artistique .

« On Sort du Cadre » incarne l’essence de l’éducation populaire, rendant la culture accessible à tous et favorisant les échanges entre les troupes et le public. C’est une occasion unique de découvrir des pièces inédites, d’enrichir son vocabulaire artistique et de vivre le théâtre autrement.

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 6 au lundi 9 juin 2025

le lundi de 10h à 19h. Le vendredi de 18h à 22h30. Le samedi de 13h à 23h30. Le dimanche de 10h à 23h. .

Place de Verdun

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 25 60 infos@mjcsaumur.com

English :

Saumur’s MJC Centre Social invites you to the third edition of the « On Sort du Cadre » festival, in partnership with Cie Les Machines à Truc, a vibrant celebration of theater and creativity.

German :

Das MJC Centre Social de Saumur lädt Sie in Zusammenarbeit mit der Cie Les Machines à Truc zur dritten Ausgabe des Festivals « On Sort du Cadre » ein, einer pulsierenden Feier des Theaters und der Kreativität.

Italiano :

Il Centro Sociale MJC di Saumur vi invita alla terza edizione del festival « On Sort du Cadre », in collaborazione con la Cie Les Machines à Truc, una vibrante celebrazione del teatro e della creatività.

Espanol :

El MJC Centre Social de Saumur le invita a la tercera edición del festival « On Sort du Cadre », en colaboración con la Cie Les Machines à Truc, una vibrante celebración del teatro y la creatividad.

