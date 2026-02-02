Festival de théâtre Pouzauges

Festival de théâtre

Centre culturel de l’Echiquier Pouzauges Vendée

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

L’Oeuf au Riz organise un festival de théâtre amateur.

L’association de théâtre l’Œuf au Riz est heureuse d’organiser une rencontre de théâtre amateur régional. .

Centre culturel de l’Echiquier Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire contact.oeufauriz@gmail.com

L’Oeuf au Riz organizes an amateur theater festival.

