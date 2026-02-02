Festival de théâtre Pouzauges
Festival de théâtre Pouzauges samedi 28 février 2026.
Festival de théâtre
Centre culturel de l’Echiquier Pouzauges Vendée
L’Oeuf au Riz organise un festival de théâtre amateur.
L’association de théâtre l’Œuf au Riz est heureuse d’organiser une rencontre de théâtre amateur régional. .
English :
L’Oeuf au Riz organizes an amateur theater festival.
