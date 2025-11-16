Festival de théâtre | Rencontre à la sauce Lonchalanaise Salle polyvalente Villefranche-de-Lonchat
Festival de théâtre | Rencontre à la sauce Lonchalanaise Salle polyvalente Villefranche-de-Lonchat dimanche 16 novembre 2025.
Festival de théâtre | Rencontre à la sauce Lonchalanaise
Salle polyvalente 40 Rue Gambetta Villefranche-de-Lonchat Dordogne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Venez célébrer le 15ᵉ anniversaire du festival de théâtre avec le club théâtre Lous Diablassous Les Lonchalants !
17h Soirée entrée libre, au chapeau!
Rencontre à la Sauce Lonchalanaise
Quand la Sauce théâtre et les Lonchalants mettent en commun leur créativité pour cette sirée anniversaire.
Sur réservation. .
Salle polyvalente 40 Rue Gambetta Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 78 29
English : Festival de théâtre | Rencontre à la sauce Lonchalanaise
German : Festival de théâtre | Rencontre à la sauce Lonchalanaise
Italiano :
Espanol : Festival de théâtre | Rencontre à la sauce Lonchalanaise
L’événement Festival de théâtre | Rencontre à la sauce Lonchalanaise Villefranche-de-Lonchat a été mis à jour le 2025-11-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides