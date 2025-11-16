Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival de théâtre | Rencontre à la sauce Lonchalanaise Salle polyvalente Villefranche-de-Lonchat dimanche 16 novembre 2025.

Salle polyvalente 40 Rue Gambetta Villefranche-de-Lonchat Dordogne

Venez célébrer le 15ᵉ anniversaire du festival de théâtre avec le club théâtre Lous Diablassous Les Lonchalants !

17h Soirée entrée libre, au chapeau!
Rencontre à la Sauce Lonchalanaise
Quand la Sauce théâtre et les Lonchalants mettent en commun leur créativité pour cette sirée anniversaire.

Sur réservation.   .

Salle polyvalente 40 Rue Gambetta Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 78 29 

