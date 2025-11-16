Festival de théâtre | Rencontre à la sauce Lonchalanaise Salle polyvalente Villefranche-de-Lonchat

Festival de théâtre | Rencontre à la sauce Lonchalanaise

Salle polyvalente 40 Rue Gambetta Villefranche-de-Lonchat Dordogne

Début : 2025-11-16

Venez célébrer le 15ᵉ anniversaire du festival de théâtre avec le club théâtre Lous Diablassous Les Lonchalants !

17h Soirée entrée libre, au chapeau!

Rencontre à la Sauce Lonchalanaise

Quand la Sauce théâtre et les Lonchalants mettent en commun leur créativité pour cette sirée anniversaire.

Sur réservation. .

