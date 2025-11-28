Festival de théâtre Rencontres en bord de mer Place des Salines La Baule-Escoublac

Festival de théâtre Rencontres en bord de mer

Place des Salines MJC La Baule La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30

Vendredi 28 novembre

20h30: Et pendant ce temps Simone Veille de Hélène Serres, Bonbon, Corinne Berron, Vanina Sicurani et Trinidad

Compagnie La Cerise sur le tréteau (Baugé-en-Anjou-49)-Comédie-1h20 -tout public

Cette pièce traite, avec humour, de l’évolution féminine des années cinquante jusqu’en 2013 création de la pièce. Quatre actrices Trois, incarnent quatre générations de conditions sociales radicalement différente. Une quatrième, Simone, interpelle comédiennes et public. Beaucoup d’humour et un regard sans complaisance qui nous fait rire et nous interpelle .

Samedi 29 novembre:

15h00: Le renard et la grenouille de Sacha Guitry

Deux amies aux mœurs légères (Rosy et Jeannette) parlent de leurs conquêtes autour d’une tasse de thé. Quand Lucien, l’amant très fortuné et très généreux de Rosy, lui propose le mariage sous le régime de la communauté, celle-ci folle de joie accepte, sans se soucier que son amant est presque ruiné .

L’ours d’Anton Tchékhov

Mme Popova veuve depuis 9 mois n’arrive pas à surmonter son deuil. Smirnov, lieutenant d’artillerie et propriétaire foncier, vient lui réclamer une dette que le défunt lui doit, celle-ci lui demande les raisons.

La discussion dégénère rapidement en échanges vifs et acerbes .Comédies-1h15 -tout public

Compagnie Théâtrale de l’Océan (La Baule-Escoublac 44)

16h45: Romulus le grand de Friedrich Dürrenmatt

Atelier théâtre MJC (La Baule-Escoublac 44) Elèves d’Isabelle Marty-Perrin

Comédie 1h00 tout Public

Imaginez le dernier Empereur de Rome qui, désabusé néglige la conduite de l’Empire au profit d’un élevage de poules. C’est sans doute le comique irrésistible de la farce qui réjouit d’emblée. Bienvenue à notre atelier théâtre! .

18h15: De la maison, les bruits d’Olivier Santraine

Théâtre du Tigre Affamé (Nantes 44)

Comédie dramatique Seul en scène 1h00 tout Public

Un jour, une femme rencontre un homme sous la neige. Ils se sourient et tout se complique. Quand est-ce que tout a commencé à vriller ? Cette création seule en scène vient percuter les silences pour mieux les fissurer et faire crier les charmes enjoués. Un très beau moment de théâtre! .

20h30: La porte à côté de Fabrice Roger-Lacan

Compagnies Les Baltimbanques (Clisson-44)

Comédie-1h20 tout public

La rencontre mouvementée entre deux voisins de palier qui ne se connaissent pas. Tout les sépare. Les mots voltigent les incompréhensions, les colères, l’humour, les pleurs les rassembleront-ils ? Une très belle pièce à l’écriture ciselée et percutante .

Dimanche 30 novembre

15h00 Le cas Martin Piche de Jacques Mougenot

Théâtre des Cinq (Nantes 44)

Comédie 1h20 tout public

Monsieur Piche est aboulique, léthargique, végétatif. Rien ne l’intéresse il s’ennuie ! Cela ne va pas manquer d’exciter au plus haut point la curiosité de son psy. Les situations comiques vont s’enchainer à une vitesse folle jusqu’au final aussi inattendu que surprenant ! .

17h15: Première(s) fois de la création collective Les Fagotins

Compagnie Les Fagotins (Cholet 44)

Comédie 1h15 tout public

Pour le meilleur et pour le pire, nous avons tous vécu des premières fois amour, déception, deuil, vocation, révélation. Cette pièce raconte le souvenir de ces basculements qui ont pu changer notre vie qui fait que rien n’a plus été comme avant. Belle création où se mélange le rire, la joie, la tristesse et la musique .

.

Place des Salines MJC La Baule La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival de théâtre Rencontres en bord de mer La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-10-29 par ADT44