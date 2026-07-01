Festival de Théâtre Rêve en Vézère Promenons nous dans les fables Route de la Princesse d’Annam Thonac
lundi 27 juillet 2026 · Route de la Princesse d'Annam · Thonac
Informations pratiques
Thonac
Festival de Théâtre Rêve en Vézère Promenons nous dans les fables
Route de la Princesse d’Annam Château de Losse Thonac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 11:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
11h et 15h. Voyagez au cœur des Fables de La Fontaine le temps d’une promenade théâtrale. Un spectacle qui enchantera les petits comme les grands ! Inclus dans le billet d’entrée (6€ à 12€, gratuit -5 ans)
Le théâtre Les Compagnons d’Ulysse reviennent à Losse pour leur pièce Promenons dans les fables à l’occasion du Festival Rêve en Vézère.
Voyagez au cœur des Fables de La Fontaine le temps d’une promenade théâtrale. Vous plongerez dans les histoires des personnages avec surprises et émerveillement. Un spectacle qui enchantera les petits comme les grands ! .
Route de la Princesse d’Annam Château de Losse Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 80 08 losse@chateaudelosse.com
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English : Festival de Théâtre Rêve en Vézère Promenons nous dans les fables
11 a.m. and 3 p.m. Take a theatrical stroll and journey into the heart of La Fontaine’s Fables. A show that will enchant young and old alike! Included with admission (6? %E0 12?, free for children under 5)
L’événement Festival de Théâtre Rêve en Vézère Promenons nous dans les fables Thonac a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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