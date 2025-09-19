Festival de théâtre Tercis-les-Bains
Festival de théâtre Tercis-les-Bains vendredi 19 septembre 2025.
place de l'église Tercis-les-Bains
Tarif : 5 EUR
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-21
2025-09-19
2ème festival de théâtre amateur sur la commune de Tercis Les Bains.
Au programme contes et spectacles pour enfants, atelier pour ado et adultes, spectacles pour adultes et concert avec restauration. .
place de l’église Tercis-les-Bains 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 59 60 mediatheque@mairie-tercislesbains.fr
