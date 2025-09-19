Festival de théâtre Tercis-les-Bains

Festival de théâtre Tercis-les-Bains vendredi 19 septembre 2025.

Festival de théâtre

place de l’église Tercis-les-Bains Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-19

2ème festival de théâtre amateur sur la commune de Tercis Les Bains.

Au programme contes et spectacles pour enfants, atelier pour ado et adultes, spectacles pour adultes et concert avec restauration. .

place de l’église Tercis-les-Bains 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 59 60 mediatheque@mairie-tercislesbains.fr

English : Festival de théâtre

German : Festival de théâtre

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival de théâtre Tercis-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Grand Dax