Festival de théâtre | Tout comédien se doit de connaître Molière Salle polyvalente Villefranche-de-Lonchat

Festival de théâtre | Tout comédien se doit de connaître Molière

Salle polyvalente 40 Rue Gambetta Villefranche-de-Lonchat Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Venez célébrer le 15ᵉ anniversaire du festival de théâtre avec le club théâtre Lous Diablassous Les Lonchalants !

20H30: Lecture Moliéresques tout public

Fouillant dans les archives de théâtre, 3 comédiens soufflent la poussière des livres et donnent vie aux personnages de Molière, sortant de leur malle moult guenilles et accessoires plus ou moins farfelus.

Sur réservation. .

Salle polyvalente 40 Rue Gambetta Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 78 29

English : Festival de théâtre | Tout comédien se doit de connaître Molière

German : Festival de théâtre | Tout comédien se doit de connaître Molière

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival de théâtre | Tout comédien se doit de connaître Molière Villefranche-de-Lonchat a été mis à jour le 2025-11-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides