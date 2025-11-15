Festival de théâtre | Tout comédien se doit de connaître Molière Salle polyvalente Villefranche-de-Lonchat
Festival de théâtre | Tout comédien se doit de connaître Molière
Salle polyvalente 40 Rue Gambetta Villefranche-de-Lonchat Dordogne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Venez célébrer le 15ᵉ anniversaire du festival de théâtre avec le club théâtre Lous Diablassous Les Lonchalants !
20H30: Lecture Moliéresques tout public
Fouillant dans les archives de théâtre, 3 comédiens soufflent la poussière des livres et donnent vie aux personnages de Molière, sortant de leur malle moult guenilles et accessoires plus ou moins farfelus.
Sur réservation. .
