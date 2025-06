Festival de toutes les couleurs 2025 (fête de quartier et brocante) – Saint-Quentin 28 juin 2025 08:00

Aisne

Festival de toutes les couleurs 2025 (fête de quartier et brocante) 5 rue des Ardennes Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-06-28 08:00:00

fin : 2025-06-28 18:00:00

2025-06-28

FÊTE DE QUARTIER AU CENTRE SOCIAL ARTOIS CHAMPAGNE « CLAUDETTE LEMIRE »

Festival de toutes les couleurs une journée inoubliable à ne pas manquer !

Le samedi 28 juin 2025 à partir de 11h, profitez d’animations gratuites pour toute la famille tout au long de la journée.

Au programme scène musicale, structures gonflables, maquillage, expositions et bien plus encore …

Restauration et buvette sur place achetez vos tickets à l’accueil pour régler vos achats de restauration.

À partir de 8h, retrouvez la brocante pour faire de bonnes affaires !

Venez nombreux partager ce moment festif !

Réservations (Brocante)

Centre social municipal Artois-Champagne 5 rue des Ardennes Saint-Quentin

0682095105 0 .

5 rue des Ardennes

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 64 69 57

