Festival de tréteaux Le Triomphe d’Arlequin Mont-de-Marsan vendredi 22 août 2025.
Festival de tréteaux Le Triomphe d’Arlequin
parc Jean Rameau Mont-de-Marsan Landes
Bodega Concert à partir de 19h00 Parc Jean Rameau
avec le duo Coron Lassouque Restauration sur place (Food Truck )
Spectacle en plein-air Le Triomphe d’Arlequin 20h30 Par Amata compagnie
Mise en scène Carlo Boso Durée 1h 15
Bodega italienne à partir de 21h45 / Rencontre avec les comédiens / Restauration .
parc Jean Rameau Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 02 23 40 contact@theatredeslumieres.fr
