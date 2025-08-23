Festival de Tréteaux Mont-de-Marsan
Festival de Tréteaux Mont-de-Marsan samedi 23 août 2025.
Festival de Tréteaux
Place Saint Roch Mont-de-Marsan Landes
Début : 2025-08-23
fin : 2025-08-23
2025-08-23
11h00 une parade dans les rues de la ville sera organisée ainsi que Place Saint Roch
17h30 « Voyage d’un arlequin contemporain » Spectacle proposé par la compagnie Rapsodia
Texte V. Zaina. Mise en scène V. Zaina et F. Raffenaud
Durée 1h00.
19h00 bodega concert avec le groupe « Teulèra »
20h30 Soiré théâtrale Parc Jean Rameau
« La folie d’Isabelle » par la compagnie Dinamo Théâtre
22h00 Bodega italienne rencontre avec les artistes .
Place Saint Roch Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 02 23 40 contact@theatredeslumieres.fr
