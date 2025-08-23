Festival de Tréteaux Mont-de-Marsan

Festival de Tréteaux Mont-de-Marsan samedi 23 août 2025.

Festival de Tréteaux

Place Saint Roch Mont-de-Marsan Landes

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-23

2025-08-23

11h00 une parade dans les rues de la ville sera organisée ainsi que Place Saint Roch

17h30 « Voyage d’un arlequin contemporain » Spectacle proposé par la compagnie Rapsodia

Texte V. Zaina. Mise en scène V. Zaina et F. Raffenaud

Durée 1h00.

19h00 bodega concert avec le groupe « Teulèra »

20h30 Soiré théâtrale Parc Jean Rameau

« La folie d’Isabelle » par la compagnie Dinamo Théâtre

22h00 Bodega italienne rencontre avec les artistes .

Place Saint Roch Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 02 23 40 contact@theatredeslumieres.fr

