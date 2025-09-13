FESTIVAL DE VANNERIE EN MAYENNE Mayenne
FESTIVAL DE VANNERIE EN MAYENNE Mayenne samedi 13 septembre 2025.
FESTIVAL DE VANNERIE EN MAYENNE
Place Juhel Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13 19:00:00
Date(s) :
2025-09-13 2025-09-14
FESTIVAL DE VANNERIE A MAYENNE AU PARC DU CHATEAU, RETROUVER DES EXPOSITIONS ET UN ENSEMBLE D’ANIMATION AUTOUR DE LA VANNERIE
restauration sur place et buvette. Organisé par l’association Vannerie en Mayenne .
Concert « début de bal » de 16h30 à 18h .
Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 14 75 11 95
English :
BASKETRY FESTIVAL IN MAYENNE AT PARC DU CHATEAU, WITH EXHIBITIONS AND A RANGE OF BASKETRY ACTIVITIES
German :
FESTIVAL DE VANNERIE A MAYENNE AU PARC DU CHATEAU, RETROUVER DES EXPOSITIONS ET UN ENSEMBLE D’ANIMATION AUTOUR DE LA VANNERIE
Italiano :
FESTIVAL DELLA CESTERIA A MAYENNE PRESSO IL PARC DU CHATEAU, CON ESPOSIZIONI E UNA SERIE DI ATTIVITÀ BASATE SULLA CESTERIA
Espanol :
FIESTA DE LA CESTERÍA EN MAYENNE, EN EL PARQUE DEL CASTILLO, CON EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES EN TORNO A LA CESTERÍA
L’événement FESTIVAL DE VANNERIE EN MAYENNE Mayenne a été mis à jour le 2025-08-16 par Office de Tourisme Mayenne Co