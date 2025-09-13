FESTIVAL DE VANNERIE EN MAYENNE Mayenne

Place Juhel Mayenne

Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13 19:00:00

2025-09-13 2025-09-14

FESTIVAL DE VANNERIE A MAYENNE AU PARC DU CHATEAU, RETROUVER DES EXPOSITIONS ET UN ENSEMBLE D’ANIMATION AUTOUR DE LA VANNERIE
restauration sur place et buvette. Organisé par l’association Vannerie en Mayenne .
Concert « début de bal » de 16h30 à 18h   .

Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 14 75 11 95 

BASKETRY FESTIVAL IN MAYENNE AT PARC DU CHATEAU, WITH EXHIBITIONS AND A RANGE OF BASKETRY ACTIVITIES

FESTIVAL DELLA CESTERIA A MAYENNE PRESSO IL PARC DU CHATEAU, CON ESPOSIZIONI E UNA SERIE DI ATTIVITÀ BASATE SULLA CESTERIA

FIESTA DE LA CESTERÍA EN MAYENNE, EN EL PARQUE DEL CASTILLO, CON EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES EN TORNO A LA CESTERÍA

