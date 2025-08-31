Festival de Vives Voix Parc Longchamp Marseille 1er Arrondissement

Festival de Vives Voix Parc Longchamp Marseille 1er Arrondissement dimanche 31 août 2025.

Festival de Vives Voix

Dimanche 31 août 2025.

Du vendredi 5 au dimanche 7 septembre 2025. Parc Longchamp Conservatoire de Musique place Carli Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-31 2025-09-05

Atelier, conférence, rencontre, partage, concerts …

De Vives Voix festival d’art vocal, pour cette entrée dans une troisième décennie, ouvre ses ailes au delà des mers et des océans. Les artistes viennent d’ici et d’ailleurs et croisent leurs voix, leurs musique en nous racontant des histoires du monde, de leur monde.







De la tradition à la création, nous nous sommes toujours inscrit sur des partitions innovantes et bousculantes. Faisant fi des frontières, des codes, des modes, la beauté et la puissance des créations demeure le fil conducteur.









Tous les soirs est proposé un(e) café-rencontre cafés, apéro tchache, moments d’échange et de partage.

Le 7 septembre le café sera partagé avec Laurène Barnel et Carine Habauzit. .

Parc Longchamp Conservatoire de Musique place Carli Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 54 45 09 69 contact@lesvoiesduchant.org

English :

Workshop, conference, meeting, sharing, concerts…

German :

Workshop, Konferenz, Treffen, Austausch, Konzerte …

Italiano :

Workshop, conferenze, incontri, condivisione, concerti…

Espanol :

Talleres, conferencias, encuentros, puestas en común, conciertos…

