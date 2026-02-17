Festival de yoga OM Shanti Eymouthiers

Festival de yoga OM Shanti

Le Chambon Eymouthiers Charente

Tarif : 360 – 360 – 490 EUR

pension complète avec accès complet à l’ensemble du festival.

Début : 2026-06-26 06:30:00

fin : 2026-06-27 22:30:00

2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

Plus de 50 intervenants donneront des cours de yoga, des conférences ,des ateliers, des chants et des animations.

Le Chambon Eymouthiers 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 53 53 78 shivasurya@sfr.fr

English :

Over 50 speakers will be giving yoga classes, lectures, workshops, singing and entertainment.

