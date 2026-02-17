Festival de yoga OM Shanti Eymouthiers
Festival de yoga OM Shanti Eymouthiers vendredi 26 juin 2026.
Festival de yoga OM Shanti
Le Chambon Eymouthiers Charente
Tarif : 360 – 360 – 490 EUR
pension complète avec accès complet à l’ensemble du festival.
Début : 2026-06-26 06:30:00
fin : 2026-06-27 22:30:00
2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28
Plus de 50 intervenants donneront des cours de yoga, des conférences ,des ateliers, des chants et des animations.
Le Chambon Eymouthiers 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 53 53 78 shivasurya@sfr.fr
English :
Over 50 speakers will be giving yoga classes, lectures, workshops, singing and entertainment.
