Festival débattons-nous Divers lieux principalement le théâtre HangArt, mais aussi Marseille 4e Arrondissement mercredi 19 novembre 2025.

Mercredi 19 novembre 2025 à partir de 19h.

Jeudi 20 novembre 2025 de 10h à 12h, de 14h à 17h et à partir de 19h.

Vendredi 21 novembre 2025 à partir de 19h.

Dimanche 23 novembre 2025.

CMA des Chartreux. Divers lieux principalement le théâtre HangArt, mais aussi Cinéma Pathé Madeleine, CMA des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-19 19:00:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19 2025-11-20 2025-11-21 2025-11-23

Débattons-nous est le festival dédié aux solidarités. Débats, ateliers et conférences pour petits et grands s’enchaineront autour de la thématique droit des peuples et environnement .

En novembre, le cycle de conférences mensuel habituel laisse place à Débattons-nous, le festival à l’occasion du festival des Solidarités. Débats, ateliers et conférences pour petits et grands s’enchaineront autour de la thématique droit des peuples et environnement .





Au programme





Mardi 19 novembre Ciné Débat Raconter des territoires en prise avec la crise environnementale (littérature et cinéma)

19h Théatre du HangArt

Adultes

Projection de 2 courts-métrages et lecture d’extraits d’un récit écopoétique, suivies de discussions autour des œuvres avec les interventions de Ramona Badescu, Aurélie Darbouret, Jeff Daniel Silva et Claire Dutrait

• Là où la terre de Jeff Daniel Silva et Ramona Bădescu (2018). Les souvenirs d’un monde rural englouti par la ville dans les faubourgs de Marseille.

• Under Pressure de Aurélie Darbouret, Jeff Daniel Silva et Boris Pétric (2024). Un monde sous-marin sous pression des activités humaines.

• Vivre en arsenic, écopoétique d’une vallée empoisonnée, Claire Dutrait, Actes Sud (2024). Un voyage pour faire entrer l’arsenic et une vallée comme acteurs dans le récit d’un territoire minier.

En partenariat avec La fée (fabrique des écritures ethnographiques), Collectif Urbain, Trop Urbain et Aix-Marseille Université

En présence de la librairie Les Sauvages







Mercredi 20 novembre Ateliers ludo-scientifiques droit des peuples, journée internationale des droits de l’enfant

10h-12h & 14h-17h Théatre du HangArt

Dès 6 ans

Durant l’après-midi, les participant·e·s par le biais de jeux et d’expériences aborderont l’interculturalité à travers le monde et mettront en lumière les différences de droits (droits des femmes, droit de l’environnement, différents systèmes gouvernementaux…).

En partenariat avec Les Petits Débrouillards.

Conférence Gesticulée “la fin de leur monde”



19h

Théatre du HangArt

Adultes

Conférence gesticulée de Arnaud Vanbalberghe “pourquoi l’instabilité climatique va nous amener à refaire de la politique ?“. Cette conférence aborde de manière critique l’inévitabilité et l’urgence du changement climatique, en soulignant l’insuffisance des solutions techniques et la nécessité d’une action politique et collective immédiate. L’orateur partage son parcours personnel et professionnel, montrant que les approches traditionnelles ne suffisent pas et qu’il faut repenser radicalement nos modes de vie pour construire un nouveau monde. Le tout est agrémenté d’humour, d’imitations et de moments artistiques pour captiver et sensibiliser l’audience.







Jeudi 21 novembre Ciné Debat Rouge de Farid Bentoumi

19h Cinéma Pathé Madelaine

Adultes

Entrée 6€

Projection du film suivie d’un débat, présenté par Sinaya Mirelmann, de l’association Coudes à coudes avec Etienne Amiet, sociologue au GISCOP84, CNRS ; et Lucie Horn, experte en conditions de travail et santé auprès des instances représentatives du personnel.



Synopsis Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où travaille son père, délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours. Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier de l’économie locale, cache bien des secrets. Entre mensonges sur les rejets polluants, dossiers médicaux trafiqués ou accidents dissimulés, Nour va devoir choisir se taire ou trahir son père pour faire éclater la vérité.



En partenariat avec l’association Coudes à Coudes.







Samedi 23 novembre Atelier ludo-scientifique Éoliennes en mer Méditerranée

10h-12h & 14h-17h CMA des Chartreux

Dès 6 ans

Dans le cadre du projet d’éoliennes flottantes en Méditerranée, Les Petits Débrouillards se proposent de présenter au public les différentes étapes de mise en œuvre. Grâce à des jeux, des expériences et des temps de débats, les participant.e.s pourront se questionner sur les énergies en France, l’électricité, les énergies renouvelables, le fonctionnement des éoliennes, et plus spécifiquement avec de nombreuses expériences, la flottaison, la production d’électricité et l’impact d’un parc éolien flottant sur la biodiversité en Méditerranée.



En partenariat avec Les Petits Débrouillards.



Débat Droit des peuples en Nouvelle-Calédonie

10h30 Théatre du HangArt

Adultes



Le débat centré sur le droit des peuples en Nouvelle-Calédonie accueillera

• Isabelle Merle, historienne et directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie

• Victor David, chercheur en droit de l’environnement à l’IMBE (Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie)

• Carine David, professeure des Universités à Aix en droit public, spécialiste reconnue des questions constitutionnelles relatives à la Nouvelle-Calédonie.



En partenariat avec l’IMBE et le CNRS



Forum Associatif

13h 17h Théatre du HangArt

Adultes



Durant tout l’après-midi, les associations marseillaises engagées pour la cause environnementale seront réunies au sein

du HangArt pour présenter leurs actions et mobiliser leur·e·s futur·e·s militant·e·s.



Débat Démocratie et décisions environnementales

15h Théatre du HangArt

Adultes



Débat animé par

• Guillaume Quiquerez, ancien membre de l’assemblée citoyenne du futur, et enseignant-chercheur en philosophie économique et social (Centrale Méditerranée Lest)

• Benoit Baudry, ancien membre de la Convention Citoyenne pour le Climat

• Ingrid Kandelman qui accompagne depuis vingt ans la transformation des organisations.



En partenariat avec l’association Coudes à Coudes. .

Divers lieux principalement le théâtre HangArt, mais aussi Cinéma Pathé Madeleine, CMA des Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Débattons-nous is the festival dedicated to solidarity. Debates, workshops and conferences for young and old will take place around the theme of people’s rights and the environment .

German :

Débattons-nous ist das Festival, das der Solidarität gewidmet ist. Debatten, Workshops und Konferenzen ? für Jung und Alt ? reihen sich rund um das Thema Völkerrecht und Umwelt aneinander.

Italiano :

Débattons-nous è il festival dedicato alla solidarietà. Dibattiti, laboratori e conferenze per giovani e meno giovani si svolgeranno intorno al tema diritti delle persone e ambiente .

Espanol :

Débattons-nous es el festival dedicado a la solidaridad. Se celebrarán debates, talleres y conferencias -para jóvenes y mayores- en torno al tema de los derechos de las personas y el medio ambiente .

