Festival débattons-nous par la mairie du 4è et 5è Librairie la Touriale, Bar le Ponpon Marseille 4e Arrondissement
Festival débattons-nous par la mairie du 4è et 5è Librairie la Touriale, Bar le Ponpon Marseille 4e Arrondissement mercredi 12 novembre 2025.
Festival débattons-nous par la mairie du 4è et 5è
Du mercredi 12 au samedi 15 novembre 2025.
Librairie la Touriale, Bar le Ponpon Divers lieux théâtre HangArt, mais aussi espace muscial Hypérion Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-15
2025-11-12
4 jours pour débattre, comprendre, transmettre et vivre la démocratie
Pour sa seconde édition, le festival Débattons-Nous nous invite à réfléchir à la démocratie.
Où en est-elle aujourd’hui ? Quels sont ses espaces dans la vie politique, dans les services publics ou les médias ?
Durant quatre jours, nous explorerons ses fondements, ses évolutions, ses limites, mais aussi les défis qu’elle rencontre, comme la censure ou les inégalités sociales et d’accès aux droits.
La Mairie des 4ᵉ & 5ᵉ arrondissements s’associe à l’association Coudes à Coudes, la Maison Méditerranéenne des Sciences humaines et sociales et Aix-Marseille Université pour vous proposer ce festival.
Une programmation engagée
Cette année, Débattons-nous vous propose une série d’événements variés ateliers, documentaire, spectacle, débats, rencontre, balade urbaine, concert et blind-test autour des grands enjeux démocratiques de notre temps. À travers la parole d’artistes, de chercheurs, de professionnels du service public ou de citoyens engagés, ces rendez-vous invitent à mieux comprendre notre société, ses mutations, ses tensions mais aussi ses forces. Pensée pour être à la fois exigeante et accessible, cette programmation encourage l’échange, la réflexion et la participation de toutes et tous.
Une programmation aussi pensée pour les plus jeunes
Parce que la démocratie s’apprend dès le plus jeune âge, Débattons-nous propose plusieurs rendez-vous dédiés au public scolaire et aux jeunes.
Les trois ateliers interactifs mêlent sciences, débats et découvertes pour explorer les grands enjeux de société de manière ludique et accessible.
De la diversité des savoirs culturels à la question des énergies renouvelables en Méditerranée, en passant par l’éducation aux médias, ces temps forts visent à développer l’esprit critique, le goût du débat et la capacité d’agir.
Animés par des professionnel·les de l’éducation populaire et de l’information, ils offrent aux jeunes un espace stimulant pour comprendre le monde et se l’approprier en tant que citoyen·nes.
PROGRAMME
Mercredi 12 novembre 18h30-20h30 Ciné-débat THE ACT OF KILLING
Une documentaire de Joshua Oppenheimer et Christine Cynn
En partenariat avec Azimut
> Théâtre du HangArt
Public ados et adultes
Film interdit au oins de 12 ans
Réservation obligatoire au 04 91 14 69 30 ou hangart@marseille.fr
Mercredi 12 novembre 9h-12h Atelier scientifique DROIT DES PEUPLES ET INTERCULTURALITÉ
Explorer les liens entre science, culture et société Animé par Les Petits Débrouillard
> Espace Musical Hypérion
Jeune public
Réservation conseillée au 04 91 49 27 88 ou hyperion@marseille.fr
Jeudi 13 novembre 9h30-12h 14h-16h30 Atelier-débat COMMENT ÊTRE UN·E CITOYEN·NE INFORMÉ·E EN 2025 ?
Apprendre l’éducation aux médias Animé par Lumières sur l’info
> Espace Musical Hypérion
Réservé aux scolaires la 3e à la terminale Réservation conseillée au 04 91 49 27 88 ou hyperion@marseille.fr
Jeudi 13 novembre 19h-20h15 Spectacle théâtre PUBLIC AMOR
Une comédie Burlesque et engagée Par la Compagnie Manifeste Rien
> Théâtre du HangArt
Public ados et adultes
Réservation obligatoire au 04 91 14 69 30 ou hangart@marseille.fr
Jeudi 13 novembre 20h15-21h30 Débat DÉFENDRE NOS SERVICES PUBLICS
Services publics dégradés, fonction publique maltraitée, comment inverser la tendance ?
Avec
– la Compagnie Manifeste Rien
– l’association Coudes à Coudes
– le collectif Nos Services publics
> Théâtre du HangArt
Public ados et adultes
Réservation obligatoire au 04 91 14 69 30 ou hangart@marseille.fr
Vendredi 14 novembre 18h-19h30 Rencontre UNE HISTOIRE MONDIALE DU SIDA
Un livre de Marion Aballéa Animé par Charlotte Floersheim, anthropologue
En partenariat avec la Maison Méditerranéenne des Sciences humaines et sociales
> Librairie La Touriale
Public adultes
Dans la limite des places disponibles
Vendredi 14 novembre 20h30-23h Concert BABY SHARON + SANITY Nu Soul Rap UK
> Espace Musical Hypérion
Tout public Réservation conseillée au 04 91 49 27 88 ou hyperion@marseille.fr
Samedi 15 novembre 9h-12h Atelier scientifique DÉBAT PUBLIC, PROJET D’ÉOLIENNES FLOTTANTES ET MÉDITERRANÉE
Les enjeux des énergies renouvelables en mer Animé par Les Petits Débrouillard
> Espace Musical Hypérion
Jeune public
Réservation conseillée au 04 91 49 27 88 ou hyperion@marseille.fr
Samedi 15 novembre 9h30-13h Parcours urbain DÉMOCRATIE DROITS DE CITÉ Balade littéraire patrimoniale et littéraire Récit crée par Nathalie Cazals, anthropologue et fondatrice réseau Traverses
> Départ de la Mairie des 4e-5e arr. vers La Base
Tout public
Inscription obligatoire
Samedi 15 novembre 16h-18h Débat COMMENT INTRODUIRE LA DÉMOCRATIE DANS LE TRAVAIL ? Enjeux et perspective
Avec
– Baptiste Giraud, maître de conférence à Aix Marseille Université et LEST-CNRS
– Guillaume Gourges, maître de conférence à l‘Université Lyon 2
– Paulin Ismard, historien à Aix Marseille Université
> Espace Musical Hypérion
Public ados et adultes
Réservation conseillée au 04 91 49 27 88 ou hyperion@marseille.fr
Samedi 15 novembre 18h30-19h30 Blind-test BAR DES SCIENCES La recherche en chanson
Avec la cellule de culture scientifique d’Aix Marseille Université
> Bar le Ponpon
Tout public
Dans la limite des places disponibles .
English :
4 days to debate, understand, transmit and live democracy
For its second edition, the Débattons-nous festival invites us to reflect on democracy.
German :
4 Tage, um zu debattieren, zu verstehen, Demokratie zu vermitteln und zu leben
Das Festival Débattons-nous , das zum zweiten Mal stattfindet, lädt uns ein, über die Demokratie nachzudenken.
Italiano :
4 giorni per discutere, capire, trasmettere e sperimentare la democrazia
Per la sua seconda edizione, il festival Débattons-nous ci invita a riflettere sulla democrazia.
Espanol :
4 días para debatir, comprender, transmitir y vivir la democracia
En su segunda edición, el festival Débattons-nous nos invita a reflexionar sobre la democracia.
