FESTIVAL DÉBRANCHÉ LE SON MIRÉ Fabrezan

Pour sa 22ème édition, le festival débranché vous propose une large programmation !

Au programme

– 17h Exposition par Jacques Dualt « Résilience » (6ème sculpture) derrière la chapelle

– 19h Concert de François Buffet « Le jour » en accousmastique derrière la pinède de la Chapelle,

– 19h15 Conte et musique par Maris Bunod et Georges Petit, « Loeil de la Vouivre », récit légendaire

– 19 h 30 Performance poétique improvisée Marco r,

– 20h30 Pièce de théatre par Jean-Louis Di Santo « Les Loges de la Féminité », pièce mixte pour voix et support

– 21h Concert par Alexandre Yterce « Suffocation Opus 38, Acousmatique,

– 21h10 Concert « The forest Dawn » par Louis-Michel Lefeuvre.

Fabrezan 11200 Aude Occitanie +33 6 78 77 12 44 le_greca@yahoo.fr

English :

For its 22nd edition, the unplugged festival offers a wide-ranging program!

On the program:

– 5pm: Exhibition by Jacques Dualt « Résilience » (6th sculpture) behind the chapel

– 7pm: Concert by François Buffet « Le jour » en accousmastique behind the Chapelle pine forest,

– 7:15pm: Storytelling and music by Maris Bunod and Georges Petit, « Loeil de la Vouivre », legendary tale

– 7:30 p.m.: Improvised poetic performance by Marco r,

– 8:30pm: Play by Jean-Louis Di Santo, « Les Loges de la Féminité », mixed piece for voice and support

– 9pm: Concert by Alexandre Yterce « Suffocation Opus 38, Acousmatique,

– 9:10pm: Concert « The forest Dawn » by Louis-Michel Lefeuvre.

German :

Für seine 22. Ausgabe bietet Ihnen das Festival débranché ein breites Programm!

Auf dem Programm stehen

– 17h: Ausstellung von Jacques Dualt « Résilience » (6. Skulptur) hinter der Kapelle

– 19h: Konzert von François Buffet « Le jour » in Akkustik hinter dem Pinienwald der Kapelle,

– 19.15 Uhr: Märchen und Musik von Maris Bunod und Georges Petit, « Loeil de la Vouivre », legendäre Erzählung

– 19.30 Uhr: Improvisierte poetische Performance Marco r,

– 20.30 Uhr: Theaterstück von Jean-Louis Di Santo « Les Loges de la Féminité », gemischtes Stück für Stimme und Träger

– 21:00 Uhr: Konzert von Alexandre Yterce « Suffocation Opus 38, Akusmatik,

– 21.10 Uhr: Konzert « The forest Dawn » von Louis-Michel Lefeuvre.

Italiano :

Per la sua 22a edizione, il festival unplugged propone un programma di ampio respiro!

In programma:

– ore 17.00: Mostra di Jacques Dualt « Résilience » (6° scultura) dietro la cappella

– ore 19.00: Concerto di François Buffet « Le jour » en accousmastique dietro la pineta della Chapelle,

– 19.15: Racconto e musica di Maris Bunod e Georges Petit, « Loeil de la Vouivre », una storia leggendaria

– ore 19.30: performance poetica improvvisata di Marco r,

– ore 20.30: spettacolo di Jean-Louis Di Santo, « Les Loges de la Féminité », pezzo misto per voce e sostegno

– ore 21.00: Concerto di Alexandre Yterce « Suffocation Opus 38, Acousmatic,

– ore 21.10: Concerto « L’alba della foresta » di Louis-Michel Lefeuvre.

Espanol :

En su 22ª edición, el festival unplugged ofrece un programa de lo más variado

En el programa:

– 17.00 h: Exposición de Jacques Dualt « Résilience » (6ª escultura) detrás de la capilla

– 19.00 h: Concierto de François Buffet « Le jour » en accousmastique detrás del pinar de la Chapelle,

– 19.15 h: Cuentacuentos y música de Maris Bunod y Georges Petit, « Loeil de la Vouivre », un cuento legendario

– 19.30 h: Actuación poética improvisada de Marco r,

– 20.30 h: Obra de Jean-Louis Di Santo, « Les Loges de la Féminité », pieza mixta para voz y soporte

– 21.00 h: Concierto de Alexandre Yterce « Suffocation Opus 38, Acousmatic,

– 21.10 h: Concierto « El amanecer del bosque » de Louis-Michel Lefeuvre.

