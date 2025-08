FESTIVAL DÉBRANCHÉ LE SON MIRÉ Fabrezan

FESTIVAL DÉBRANCHÉ LE SON MIRÉ Fabrezan samedi 6 septembre 2025.

FESTIVAL DÉBRANCHÉ LE SON MIRÉ

Fabrezan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 11:00:00

fin : 2025-09-06 00:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Pour sa 22ème édition, le festival débranché vous propose une grande programmation !

Au programme de cette journée

Derrière la salle polyvalente

– 11h Conte pour la jeunesse par Laurent Barbry

Salle des fêtes

– 14h Projection du film « Le brame de la licorne » par Arnaud Romet

– 15h30 Ciné-concert par Lucie Mousset. Sélection de courts-métrages d’Alice Guy

Place St Hubert

– 17h Radiophonie par Patrick Xicluna & André Dion

– 17h30 Résistance et poésie, veillée poétique

Derrière la salle polyvalente

– 18h Concert Synthèque modulaire

– 19h Danse et didgeridoo par Didgeridanse

– 19h30 Théâtre « Pour parler » par Mylivia

– 20h Concert « Les ouds du maghreb » par Muhanad Zahra

– 21h Théâtre sonore « Guirigabacho » par Laurent Barby.

.

Fabrezan 11200 Aude Occitanie +33 6 78 77 12 44 le_greca@yahoo.fr

English :

For its 22nd edition, the unplugged festival offers a great program!

On the program for the day:

Behind the multi-purpose hall:

– 11 a.m.: Tales for young people by Laurent Barbry

Salle des fêtes:

– 2pm: Screening of the film « Le brame de la licorne » by Arnaud Romet

– 3.30pm: Cine-concert by Lucie Mousset. Selection of short films by Alice Guy

Place St Hubert

– 5pm: Radiophonie by Patrick Xicluna & André Dion

– 5:30pm: Resistance and poetry, poetry vigil

Behind the multi-purpose hall

– 6pm: Concert Synthèque Modulaire

– 7pm: Dance and didgeridoo by Didgeridanse

– 7:30pm: Theater « Pour parler » by Mylivia

– 8pm: Concert « Les ouds du maghreb » by Muhanad Zahra

– 9pm: Sound theater « Guirigabacho » by Laurent Barby.

German :

Für seine 22. Ausgabe bietet Ihnen das Festival débranché ein großes Programm!

Auf dem Programm des heutigen Tages stehen:

Hinter der Mehrzweckhalle

– 11 Uhr: Märchen für die Jugend von Laurent Barbry

Festsaal:

– 14 Uhr: Vorführung des Films « Le brame de la licorne » (Das Röhren des Einhorns) von Arnaud Romet

– 15:30 Uhr: Filmkonzert von Lucie Mousset. Auswahl von Kurzfilmen von Alice Guy

Place St Hubert

– 17h: Radiophonie von Patrick Xicluna & André Dion

– 17.30 Uhr Widerstand und Poesie, poetische Mahnwache

Hinter der Mehrzweckhalle

– 18 Uhr: Konzert Modulare Synthesizer

– 19 Uhr: Tanz und Didgeridoo von Didgeridanse

– 19.30 Uhr: Theater « Pour parler » von Mylivia

– 20h: Konzert « Les ouds du maghreb » von Muhanad Zahra

– 21h: Klangtheater « Guirigabacho » von Laurent Barby.

Italiano :

Per la sua 22a edizione, il festival unplugged ha in serbo una grande line-up!

Il programma della giornata:

Dietro la sala polivalente:

– ore 11.00: Narrazione per i giovani a cura di Laurent Barbry

Sala delle feste

– 14.00: Proiezione del film « Le brame de la licorne » di Arnaud Romet

– 15.30: Cine-concerto di Lucie Mousset. Selezione di cortometraggi di Alice Guy

Piazza St Hubert

– 17.00: Radiofonia di Patrick Xicluna & André Dion

– 17.30: Resistenza e poesia, veglia di poesia

Dietro la sala polivalente:

– ore 18.00: Concerto Synthèque Modulaire

– 19.00: Danza e didgeridoo di Didgeridanse

– ore 19.30: Teatro « Pour parler » di Mylivia

– ore 20.00: Concerto « Les ouds du maghreb » di Muhanad Zahra

– ore 21.00: Teatro sonoro « Guirigabacho » di Laurent Barby.

Espanol :

Para su 22ª edición, el festival unplugged tiene preparado un gran cartel

En el programa del día:

Detrás de la sala polivalente:

– 11h: Cuentos para jóvenes de Laurent Barbry

Sala de fiestas

– 14.00 h: Proyección de la película « Le brame de la licorne » de Arnaud Romet

– 15.30 h: Cine-concierto de Lucie Mousset. Selección de cortometrajes de Alice Guy

Plaza St Hubert

– 17.00 h: Radiofonía de Patrick Xicluna y André Dion

– 17.30 h: Resistencia y poesía, vigilia poética

Detrás de la sala polivalente

– 18.00 h: Concierto Synthèque Modulaire

– 19.00 h: Danza y didgeridoo a cargo de Didgeridanse

– 19.30 h: Teatro « Pour parler » de Mylivia

– 20.00 h: Concierto « Les ouds du maghreb » de Muhanad Zahra

– 21.00 h: Teatro sonoro « Guirigabacho » de Laurent Barby.

L’événement FESTIVAL DÉBRANCHÉ LE SON MIRÉ Fabrezan a été mis à jour le 2025-07-28 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Corbières-Minervois