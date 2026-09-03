Festival Décadanse – 6 ème édition Brest
vendredi 29 janvier 2027 · Brest
Informations pratiques
Brest
Festival Décadanse – 6 ème édition
Divers lieux Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-29
fin : 2027-01-29
Date(s) :
2027-01-29
Pour cette nouvelle édition, un nouveau partenaire rejoint l’aventure : la ville de Plouzané se joint aux côtés des communes composant la métropole brestoise.
Sept spectacles, mettant en lumière la danse contemporaine mais également, le hip-hop, seront proposés.
Le festival continue d’explorer des formes chorégraphiques hybrides, associant, cette année, la danse à la ventriloquie, à la jonglerie ou encore croisant le sport et la culture.
Sensibles aux propositions inclusives, le festival proposera également des spectacles ouvrant le dialogue sur les question de handicap.
Informations pratiques :
Programme complet prochainement disponible en ligne.
Les représentations se dérouleront dans divers lieux de la métropole brestoise. .
Divers lieux Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 55 90
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English :
L’événement Festival Décadanse – 6 ème édition Brest a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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