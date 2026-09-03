Informations pratiques

Brest

Festival Décadanse – 6 ème édition

Divers lieux Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29

fin : 2027-01-29

Date(s) :

2027-01-29

Pour cette nouvelle édition, un nouveau partenaire rejoint l’aventure : la ville de Plouzané se joint aux côtés des communes composant la métropole brestoise.

Sept spectacles, mettant en lumière la danse contemporaine mais également, le hip-hop, seront proposés.

Le festival continue d’explorer des formes chorégraphiques hybrides, associant, cette année, la danse à la ventriloquie, à la jonglerie ou encore croisant le sport et la culture.

Sensibles aux propositions inclusives, le festival proposera également des spectacles ouvrant le dialogue sur les question de handicap.

Informations pratiques :

Programme complet prochainement disponible en ligne.

Les représentations se dérouleront dans divers lieux de la métropole brestoise. .

Divers lieux Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 55 90

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English :

L’événement Festival Décadanse – 6 ème édition Brest a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue