Festival Décib’elles Septmonts samedi 4 octobre 2025.

Septmonts Aisne

Début : 2025-10-04 17:00:00

fin : 2025-10-04 23:30:00

2025-10-04

Dans le cadre d’Octobre rose, L’AMSAM, l’EJC et le Contrat local de Santé de GrandSoissons Agglomeration propose un Festival au donjon de septmonts , le 04 octobre 2025 de 17h à 23h30.

Les bénéfices seront versés à la ligue contre le cancer.

Septmonts 02200 Aisne Hauts-de-France rnattier@agglo-soissonnais.com

English :

As part of Pink October, AMSAM, EJC and the Contrat local de Santé de Grand-Soissons Agglomeration are organizing a Festival at the donjon de septmonts, on October 04, 2025, from 5pm to 11:30pm.

Profits will be donated to the League Against Cancer.

German :

Im Rahmen des Rosa Oktobers veranstalten die AMSAM, das EJC und der lokale Gesundheitsvertrag von GrandSoissons Agglomeration am 04. Oktober 2025 von 17:00 bis 23:30 Uhr ein Festival im Donjon von Septmonts.

Die Einnahmen werden an die Krebsliga gespendet.

Italiano :

Nell’ambito della campagna Ottobre Rosa, AMSAM, l’EJC e il Contratto di Salute Locale dell’Agglomerazione Grand-Soissons organizzano una festa al Donjon de Septmonts il 04 ottobre 2025 dalle 17.00 alle 23.30.

Il ricavato sarà devoluto alla Lega contro il cancro.

Espanol :

En el marco de la campaña Octubre Rosa, la AMSAM, la EJC y el Contrato Local de Salud de la Aglomeración de Grand-Soissons organizan un Festival en el Donjon de Septmonts el 04 de octubre 2025 de 17h a 23h30.

Los beneficios se donarán a la Liga contra el Cáncer.

