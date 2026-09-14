Informations pratiques

Marlenheim

Festival Décodage : Escape Game « Traqueurs d’infox »

5 Place du Kaufhaus Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-21 16:30:00

fin : 2026-10-21 18:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Escape Game à la médiathèque de Marlenheim dans le cadre du Festival Décodage.

Festival Décodage

Il y a des rendez-vous qui, année après année, deviennent nécessaires. Le festival Décodage est de ceux-là. Et il revient avec une même ambition : aider les Alsaciens à faire face aux enjeux de l’information et de l’esprit critique.

Pour cette nouvelle édition, le festival n’aborde pas de sous-thème, pas de prisme unique : c’est l’éducation aux médias, à l’information et à l’esprit critique dans toute sa richesse et sa diversité qui est invitée. C’est en quelque sorte un retour aux fondamentaux, mais des fondamentaux qui n’ont jamais été aussi urgents.

Venez comme vous êtes, curieux ou sceptiques, novices ou avertis ! Venez décoder, débattre, vous interroger ! Venez, tout simplement, exercer votre liberté de penser !

Escape Game à Marlenheim

Conçu par Le Récit, ce jeu d’énigmes à résoudre invite les participants à répondre à l’appel d’un journaliste victime de pirates informatiques pour le remplacer au pied levé afin de démonter une infox. Le secret du succès sera la force du collectif !

MERCREDI 21 OCTOBRE À 16H30 A PARTIR DE 11 ANS

Inscription à mediatheque@marlenheim.fr ou au 03 88 87 69 37 .

5 Place du Kaufhaus Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 69 37 mediatheque@marlenheim.fr

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English :

Escape Game at the Marlenheim Media Center as part of the D%E9codage Festival.

L’événement Festival Décodage : Escape Game « Traqueurs d’infox » Marlenheim a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble