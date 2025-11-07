Festival décodage Fessenheim

Festival décodage Fessenheim vendredi 7 novembre 2025.

6 rue des seigneurs Fessenheim Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-07 18:00:00

Repérer les infox, identifier les sources fiables, décoder les biais émotionnels avec la Souris Grise, on apprend à aiguiser son esprit critique face à l’information à travers des jeux, des exemples concerts et des travaux en groupe. L’atelier s’appuie sur les pratiques médiatiques réelles des participants. Et en conclusion, création collective d’une revue de presse. Une expérience dynamique pour devenir acteur et actrice de l’information ! 0 .

6 rue des seigneurs Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 61 02

