Festival Décodage : séquence podcast Sarre-Union
mercredi 4 novembre 2026 · Sarre-Union
Informations pratiques
Sarre-Union
Festival Décodage : séquence podcast
18 rue des Roses Sarre-Union Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-11-04 14:00:00
fin : 2026-11-04
Date(s) :
2026-11-04
Devenez des journalistes de radio, en créant votre propre programme d’information à l’aide d’outils similaires à ceux qu’utilisent les professionnels. Et mettez ensuite ces contenus en ligne pour que tout le monde puisse les écouter. Qu’allez-vous produire : des informations locales, des fake news pour tester la crédulité des gens ? A vous l’antenne !
A partir de 11 ans. Entrée libre. .
18 rue des Roses Sarre-Union 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 23 30 mediathequealsacebossue@alsace.eu
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English :
L’événement Festival Décodage : séquence podcast Sarre-Union a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue
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