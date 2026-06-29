Festival Dec’Ouvrir atelier d’écriture Juillac
dimanche 16 août 2026 · Juillac
Informations pratiques
Juillac
Festival Dec’Ouvrir atelier d’écriture
Le bourg Juillac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 12:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Atelier d’écriture avec la boîte à mots dans le cadre du Festival Dec’Ouvrir qui met en lumière la poésie et la chanson avec des artistes majeurs et jeunes en devenir. Dimanche 16 août de 10h à 12h à Juillac (jardin à côté de l’Eglise ou salle polyvalente en cas d’intempéries)
Gratuit sur inscription 06 41 97 32 52 .
Le bourg Juillac 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 97 32 52 poesiechanson@yahoo.fr
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English : Festival Dec’Ouvrir atelier d’écriture
L’événement Festival Dec’Ouvrir atelier d’écriture Juillac a été mis à jour le 2026-06-29 par Brive Tourisme