Informations pratiques

Juillac

Festival Dec’Ouvrir atelier d’écriture

Le bourg Juillac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 12:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Atelier d’écriture avec la boîte à mots dans le cadre du Festival Dec’Ouvrir qui met en lumière la poésie et la chanson avec des artistes majeurs et jeunes en devenir. Dimanche 16 août de 10h à 12h à Juillac (jardin à côté de l’Eglise ou salle polyvalente en cas d’intempéries)

Gratuit sur inscription 06 41 97 32 52 .

Le bourg Juillac 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 97 32 52 poesiechanson@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Dec’Ouvrir atelier d’écriture

L’événement Festival Dec’Ouvrir atelier d’écriture Juillac a été mis à jour le 2026-06-29 par Brive Tourisme