Festival Dégenré·es ! au Théâtre 100 Noms Théâtre 100 Noms Nantes
Festival Dégenré·es ! au Théâtre 100 Noms Théâtre 100 Noms Nantes vendredi 29 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-29 –
Gratuit : non Selon spectacle Tout public
Du 27 mai au 6 juin, 10 jours de spectacles engagés : du cabaret, du théâtre, du standup… pour rire et réfléchir !Au programme : 8 spectacles multi-genres pour sensibiliser le public aux thématiques développées dans les spectacles, promouvoir les actions des associations partenaires et appeler aux dons et au bénévolat.En partenariat avec Endomind France et Nosig???? Infos et réservationsLe Théâtre reverse une partie des recettes aux associations. Un prétexte pour mettre en lumière leurs actions essentielles et appeler à la générosité du public : les subventions publiques se font de plus en plus rares !Participez à la collecte de protections périodiques dès maintenant et jusqu’au 26 juin au Théâtre 100 Noms (du mercredi au samedi de 16h à 18h et 30 minutes avant chaque spectacle). Les dons seront transmis à l’association Règles Élémentaires qui lutte contre la précarité menstruelle et le tabou des règles.
Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200
02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com/a-laffiche/degenre%c2%b7es-le-festival-feministe-et-des-fiertes/
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