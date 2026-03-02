Festival Delco Breandán Séan Piroué + Zëro + Détresse sur la D13 Nîmes
Festival Delco Breandán Séan Piroué + Zëro + Détresse sur la D13 Nîmes samedi 18 avril 2026.
Festival Delco Breandán Séan Piroué + Zëro + Détresse sur la D13
250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard
Début : 2026-04-18 21:30:00
fin : 2026-04-18
2026-04-18
Comme à son habitude, le festival DELCO proposera une soirée éclectique en trois parties, empreinte d’expériences sonores et de rock expérimental.
250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr
As usual, the DELCO festival offers an eclectic three-part evening of experimental rock and sound.
