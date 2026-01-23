Festival d’Émile Zarbre festival jeux natures Camping la Briance Saou

Festival d’Émile Zarbre festival jeux natures

Camping la Briance 21 chemin de la Briance Saou Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

2026-02-07

Durant les vacances de Février, un parc de jeux selon l’univers d’Émile Zarbre à Saoû ! 40 jeux fabriqués avec du bois et des éléments natures ; Sans oublier la Chasse aux Trésors, les voilages plein de poésies, et des sourires derrière chaque arbre !

Camping la Briance 21 chemin de la Briance Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 23 18 49 emilezarbre@gmail.com

English : Festival d’Émile Zarbre land art and games festival

During the February vacations, an Émile Zarbre playground in Saoû! 40 games made from wood and natural elements; not forgetting the Treasure Hunt, curtains full of poetry, and smiles behind every tree!

