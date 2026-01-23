Festival d’Émile Zarbre festival jeux natures Camping la Briance Saou
Camping la Briance 21 chemin de la Briance Saou Drôme
Durant les vacances de Février, un parc de jeux selon l’univers d’Émile Zarbre à Saoû ! 40 jeux fabriqués avec du bois et des éléments natures ; Sans oublier la Chasse aux Trésors, les voilages plein de poésies, et des sourires derrière chaque arbre !
Camping la Briance 21 chemin de la Briance Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 23 18 49 emilezarbre@gmail.com
English : Festival d’Émile Zarbre land art and games festival
During the February vacations, an Émile Zarbre playground in Saoû! 40 games made from wood and natural elements; not forgetting the Treasure Hunt, curtains full of poetry, and smiles behind every tree!
