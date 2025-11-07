Festival Densités #31 MJC Contre-Courant Belleville-sur-Meuse

Festival Densités #31

MJC Contre-Courant 2 Place André Maginot Belleville-sur-Meuse Meuse

Tarif : 15 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date :

Vendredi 2025-11-07 20:30:00

2025-11-09 23:30:00

Date(s) :

2025-11-07

Festival de musiques étonnantes, danse et performance

Pêle-mêle, qu’y a t-il de commun entre des chants traditionnels de la plaine du Pô, un jeune défenseur de l’environnement, un quintet jouant de la techno hypnotique, un guitariste bruitiste, des improvisateurs anglais, suisses ou canadiens, deux explorateurs de l’Argonne-Meuse, des danseurs libres, un duo franco-belge de bâtonnets surgelés, deux joueurs de cornets, un compositeur, un petit air de musette ? Tout cela et bien plus, c’est Densités !

Le festival Densités, c’est un endroit pour écouter et entendre beaucoup de propositions artistiques : 18 spectacles, de la musique (beaucoup de musique), de la danse, de l’image, des artistes qui rencontrent le public et bien entendu l’inverse, des temps conviviaux, un débat, des discussions, de la vie ! À l’orée de la 31e édition, Densités n’a pas changé tout en étant en constante évolution.

La nouveauté 2025, c’est un nouveau lieu pour le festival qui se tiendra à la SMAC Contre-Courant de Belleville-sur-Meuse (agglomération de Verdun), mais aussi un spectacle décentralisé à Avocourt (30 minutes de Verdun).

Bienvenue à tous !Tout public

MJC Contre-Courant 2 Place André Maginot Belleville-sur-Meuse 55430 Meuse Grand Est +33 3 29 87 38 26 info@vudunoeuf.asso.fr

English :

Festival of surprising music, dance and performance

What do traditional songs from the Po plain, a young environmentalist, a quintet playing hypnotic techno, a noisy guitarist, improvisers from England, Switzerland and Canada, two explorers from the Argonne-Meuse region, free dancers, a Franco-Belgian frozen-stick duo, two cornet players, a composer and a musette tune have in common? All this and more is Densités!

The Densités festival is a place to hear and listen to a wide range of artistic proposals: 18 shows, music (lots of music), dance, images, artists who meet the public and vice versa, convivial times, debate, discussion, life! On the eve of its 31st edition, Densités has not changed, but is constantly evolving.

New for 2025, the festival will be held at the SMAC Contre-Courant in Belleville-sur-Meuse (near Verdun), with a decentralized show in Avocourt (30 minutes from Verdun).

A warm welcome to all!

German :

Festival für erstaunliche Musik, Tanz und Performance

Was haben traditionelle Gesänge aus der Po-Ebene, ein junger Umweltschützer, ein Quintett mit hypnotischem Techno, ein Gitarrist, englische, schweizerische oder kanadische Improvisatoren, zwei Forscher aus der Argonne-Meuse, freie Tänzer, ein französisch-belgisches Duo mit tiefgefrorenen Stäbchen, zwei Dudelsackspieler, ein Komponist und ein Hauch Musette gemeinsam? All das und noch viel mehr ist Densités!

Das Festival Densités ist ein Ort, an dem man viele künstlerische Angebote hören und erleben kann: 18 Aufführungen, Musik (viel Musik), Tanz, Bilder, Künstler, die auf das Publikum treffen und natürlich auch umgekehrt, gesellige Momente, eine Debatte, Diskussionen, Leben! Ausgabe hat sich Densités nicht verändert, sondern entwickelt sich ständig weiter.

Die Neuheit 2025 ist ein neuer Veranstaltungsort für das Festival, das in der SMAC Contre-Courant in Belleville-sur-Meuse (Großraum Verdun) stattfinden wird, aber auch eine dezentralisierte Aufführung in Avocourt (30 Minuten von Verdun entfernt).

Herzlich willkommen!

Italiano :

Festival di musica, danza e performance sorprendenti

Cosa hanno in comune i canti tradizionali della pianura padana, un giovane ambientalista, un quintetto che suona una techno ipnotica, un chitarrista dal suono rumoroso, improvvisatori provenienti da Inghilterra, Svizzera e Canada, due esploratori della regione dell’Argonne-Meuse, danzatori liberi, un duo franco-belga che costruisce bastoni congelati, due suonatori di corno, un compositore e una piccola musette? Tutto questo e molto altro è Densités!

Il festival Densités è un luogo in cui si può ascoltare e riascoltare tutta una serie di proposte artistiche: 18 spettacoli, musica (tanta musica), danza, immagini, artisti che incontrano il loro pubblico e, naturalmente, il contrario, eventi sociali, dibattiti, discussioni, vita! Alla vigilia della sua 31a edizione, Densités non è cambiato, ma è in continua evoluzione.

La novità del 2025 è una nuova sede del festival, che si terrà presso lo SMAC Contre-Courant di Belleville-sur-Meuse (vicino a Verdun), oltre a una mostra decentrata ad Avocourt (a 30 minuti da Verdun).

Tutti sono i benvenuti!

Espanol :

Festival de música, danza y espectáculos sorprendentes

¿Qué tienen en común las canciones tradicionales de la llanura del Po, un joven ecologista, un quinteto de tecno hipnótico, un guitarrista de sonido ruidoso, improvisadores de Inglaterra, Suiza y Canadá, dos exploradores de la región de Argonne-Meuse, bailarines libres, un dúo franco-belga que fabrica palos congelados, dos trompetistas, un compositor y una musette? ¡Todo esto y mucho más es Densités!

El festival Densités es un lugar en el que se puede oír y escuchar toda una serie de propuestas artísticas: 18 espectáculos, música (mucha música), danza, imágenes, artistas que se encuentran con su público y, por supuesto, al revés, actos sociales, debates, discusiones, ¡vida! En vísperas de su 31ª edición, Densités no ha cambiado, pero está en constante evolución.

La novedad en 2025 es una nueva sede para el festival, que se celebrará en el SMAC Contre-Courant de Belleville-sur-Meuse (cerca de Verdún), así como un espectáculo descentralizado en Avocourt (a 30 minutos de Verdún).

¡Todos son bienvenidos!

