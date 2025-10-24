Festival Dents pointues Halloween au Château de Bonnemare Radepont

990 Route de Bacqueville Radepont Eure

Vendredi 2025-10-24 10:00:00

2025-11-02 18:00:00

2025-10-24

Vampires, loups-garous et créatures aux dents pointues sont de sortie au Château de Bonnemare pour Halloween !!

Du 24 octobre au 2 novembre 2025, vivez une aventure hors du commun au cœur d’un château normand grange, serres et parc fabuleux vous attendent pour frissonner en famille ou entre amis !

Tarifs

– 20 € (adulte)

– 16 € (11/17 ans étudiants réduits)

– 12 € (enfants 6/10 ans)

– 5 € (petits fantômes 3/6 ans)

– Gratuit en dessous de 3 ans

Durée environ 2h d’activités à choisir directement sur place. Un billet par personne, les

accompagnants doivent également être munis d’un billet.

Lieu Château de Bonnemare, 990 Chem. de Bacqueville, 27380 Radepont.

Activités

– Escape game géant jeunesse (Loups Garous Morsure)

– Escape Game géant ado/adulte (Loups Garous Morsure)

– Chasse aux vampires (dès 3 ans/ado)

– Chasse aux chauves-souris vampires (dès 3 ans/ado)

– Coffrets maudits (petits fantômes dès 3 ans)

– Jeu de piste à travers le domaine (dès 3 ans)

– Jeux sur le camp (dès 3 ans)

– Etc.

Important Lieux couverts mais ouverts, prévoyez des vêtements chauds et des chaussures adaptées.

Synopsis Escape Game Famille

Ses boulangeries savoureuses, ses troquets chaleureux… Il faisait bon vivre au village de Radepont. Jusqu’à ce qu’un meurtre sanglant vienne bousculer cette tranquillité le Châtelain de Bonnemare est retrouvé assassiné ! Un déferlement de rage et de violence. Les anciens tremblent, car une tragédie

similaire s’était déjà produite autrefois… Le Bureau des Affaires Sensibles est dépêché sur place. Saurez-vous retrouver le coupable, surnommé déjà le Loup-Garou, avant qu’il ne fasse d’autres victimes ? Plongez au cœur d’une enquête haletante dans un petit village normand et tentez de lever la

malédiction… .

990 Route de Bacqueville Radepont 27380 Eure Normandie +33 7 68 88 28 28

