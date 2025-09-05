Festival Départ D’Incendies Théâtre du Soleil Paris

Festival Départ d’Incendies — La deuxième édition vous ouvre ses portes !

Après le grand succès de sa première édition en 2023, le Festival Départ d’Incendies est de retour pour une deuxième édition à ne pas manquer, du 5 septembre au 5 octobre 2025. Après avoir attiré 3 200 spectateurs et rassemblé près de 100 artistes l’an dernier, le festival revient avec une programmation toujours plus ambitieuse.

Au programme cette année :

De nouvelles disciplines : Danse, arts du cirque et musique viennent enrichir le festival pour offrir une expérience encore plus variée.

Le retour de compagnies phares, comme la Compagnie Populo, qui présentera sa nouvelle création : Le Revizor.

, comme la , qui présentera sa nouvelle création : Le Revizor. Vous aurez également droit à des bords de plateau, des tables rondes, des ateliers menés par les artistes, ainsi que les Veillées du dimanche soir, des moments conviviaux autour d’un feu où chacun pourra lire, chanter ou partager en toute simplicité.

Une expérience à ne pas manquer, que vous soyez un passionné de théâtre, danse, cirque ou musique. Rejoignez-nous pour un mois de performances, de rencontres et de découvertes artistiques.

Et pour vous donner un avant-goût de cette seconde édition, la billetterie est déjà ouverte ! Découvrez dès maintenant l’ensemble des troupes et artistes qui feront briller cette nouvelle édition du Festival Départ d’Incendies.

Nous avons hâte de vous retrouver pour vivre ensemble ces moments uniques !

Détails pratiques :

Lieu : Théâtre du Soleil, Paris

Dates : Du 5 septembre au 5 octobre 2025

Pour réserver en ligne, cliquez ici.

Le Festival Départ d’Incendies, c’est une aventure unique, collective et solidaire, accueillie au Théâtre du Soleil à Paris. Du 5 septembre au 5 octobre 2025, venez découvrir 12 troupes issues du Théâtre, de la Danse et des Arts du Cirque.

Du vendredi 05 septembre 2025 au dimanche 05 octobre 2025 :

payant

Réservation sur place ou en ligne.

Tarif de 9 à 25 euros

Également disponible sur le Pass Culture pour les 17 – 21 ans.

Tout public.

Date(s) :

Théâtre du Soleil 2, route du Champs de Manoeuvre 75012 Paris

https://festival-depart-d-incendies.com/ +33689193346 billetterie@festival-depart-d-incendies.com