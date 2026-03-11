Festival d’Epouvantails Colroy-la-Roche

Festival d’Epouvantails

Le Festival des Epouvantails envahit à nouveau le village de Colroy-la-Roche pendant tout le mois d’avril, et cette année ils risquent bien de vous surprendre ! Les plus beaux, les plus drôles et les plus étonnants se cachent un peu partout certains moonwalkent, ou d’autres se prennent pour de vraies stars des champs…. et bien d’autres encore sont à découvrir !

Mais saurez-vous les trouver ?

Préparez-vous à rire, à vous émerveiller et à capturer les photos les plus insolites de ce printemps tout en découvrant le patrimoine et les magnifiques paysages du village de Colroy-la-Roche ! Une balade originale, amusante et pleine de surprises à vivre en famille ou entre amis.

Deux ateliers de fabrication sont organisés les 18 et 21 mars de 14h à 17h au 1a rue du vieux moulin. .

