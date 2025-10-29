FESTIVAL DERNIER CRI Montpellier

Depuis 2015, le festival montpelliérain Dernier Cri célèbre la culture techno à travers concerts, expositions, projections, conférences et masterclass, en investissant les lieux emblématiques de la ville. Depuis dix ans, il met en lumière les artistes émergents de la scène régionale tout en accueillant des figures majeures du mouvement.

Du 29 octobre au 8 novembre, cette édition anniversaire rassemblera nouvelles générations et légendes de la techno, avec en point d’orgue Laurent Garnier le 2 novembre à la Halle Tropisme.

LE PROGRAMME

►MERCREDI 29 OCTOBRE

18:00 20:00

VERNISSAGE 1ER VOLET EXPOSITION CHECK MORRIS

Nico Motte • Mathias Pol

Halle Tropisme 121 rue Fontcouverte

Entrée libre

19:00 23:30

MERCREDIZM w/ LOW JACK, BASTON CREATIVE

Low Jack • Baston Creative

Café Tropisme 121 rue Fontcouverte

Entrée libre

►JEUDI 30 OCTOBRE

15:00 17:00

VISITE GUIDÉE 2E VOLET EXPOSITION CHECK MORRIS

Nico Motte & Mathias Pol

Halle Tropisme

Entrée libre

19:00 00:00

VERNISSAGE 2EME VOLET EXPOSITION CHECK MORRIS

Nico Motte & Team Barri

Barri 4 Boulevard Louis Blanc

Entrée libre

►VENDREDI 31 OCTOBRE

19:00 20:00

PIÑATA RADIO X DERNIER CRI w/ RONI

Roni

Piñata Radio 14 rue Rondelet

Entrée libre

21:00 00:00

BASTON CREATIVE X DERNIER CRI W/ MALA FAMA

Mala Fama

Ô Saloon 1 rue de Verdun

Entrée libre

00:00 05:00

ROCKSTORE X DERNIER CRI w/ RONI, LEYKA B2B MARINA RABITA

Roni • Leyka b2b Marina Rabita

Rockstore 20 rue de Verdun

Yoot 5€ / 8€ + fdl / PRÉVENTES 8€

►SAMEDI 1er NOVEMBRE

21:00 01:00

FAUNE X DERNIER CRI W/ LOLA BEE

Lola Bee

Faune Mo.Co 13 rue de la République

Entrée libre

►DIMANCHE 2 NOVEMBRE

16:00 22:00

DERNIER CRI W/ LAURENT GARNIER, SOM.1, VOLTAIRE

Laurent Garnier • Som.1 (live) • Voltaire

Halle Tropisme 121 rue Fontcouverte

24€ / 28€

► MARDI 4 NOVEMBRE

19:00 21:00

CINÉMATOQUE

Repas avec la cheffe Julia (Chez Mireille)

Kuve 2ter Boulevard de la Perruque

Pré-réservation

► VENDREDI 7 NOVEMBRE

18:00 20:00

MASTERCLASS GRAPHISME/MUSIQUE

Gaelle Maury • Garfld

Barri 4 Boulevard Louis Blanc

Entrée libre

21:00 23:00

BEYOND JAZZ X DERNIER CRI w/ ULTRAGAMA, TIÑO

Ultragama (live) • Tiño

Le Jam 100 rue Ferdinand de Lesseps

Yoot 5€ / 13€ / 15€ sur place

►SAMEDI 8 NOVEMBRE

20:00 01:00

DERNIER CRI w/ ODEON, PECK

Odeon • Peck

Restanque 3 rue de Lantissargues

Entrée libre

00:00 05:00

ANTIROUILLE X DERNIER CRI w/ GABRIEL BELABASS, LUCA RUIZ

Gabriel Belabass • Luca Ruiz

Antirouille 12 rue Anatole France

10€ .

121 Rue de Font Couverte Montpellier 34070 Hérault Occitanie

English :

Since 2015, Montpellier’s Dernier Cri festival has been celebrating techno culture through concerts, exhibitions, screenings, lectures and masterclasses, taking over the city’s iconic venues. For ten years, it has been spotlighting emerging artists on the regional scene while welcoming major figures in the movement.

German :

Seit 2015 feiert das Festival Dernier Cri in Montpellier die Techno-Kultur mit Konzerten, Ausstellungen, Filmvorführungen, Konferenzen und Masterclasses und bespielt dabei symbolträchtige Orte der Stadt. Seit zehn Jahren stellt es aufstrebende Künstler der regionalen Szene ins Rampenlicht und empfängt gleichzeitig die wichtigsten Figuren der Bewegung.

Italiano :

Dal 2015, il festival Dernier Cri di Montpellier celebra la cultura techno attraverso concerti, mostre, proiezioni, conferenze e masterclass, occupando i luoghi simbolo della città. Negli ultimi dieci anni ha messo in luce gli artisti emergenti della scena regionale, accogliendo al contempo le figure più importanti del movimento.

Espanol :

Desde 2015, el festival Dernier Cri de Montpellier celebra la cultura tecno a través de conciertos, exposiciones, proyecciones, conferencias y clases magistrales, ocupando los lugares más emblemáticos de la ciudad. Desde hace diez años, pone de relieve a los artistas emergentes de la escena regional al tiempo que acoge a grandes figuras del movimiento.

