FESTIVAL DERNIER CRI Montpellier

Depuis 2015, le festival montpelliérain Dernier Cri célèbre la culture techno à travers concerts, expositions, projections, conférences et masterclass, en investissant les lieux emblématiques de la ville. Depuis dix ans, il met en lumière les artistes émergents de la scène régionale tout en accueillant des figures majeures du mouvement.
Du 29 octobre au 8 novembre, cette édition anniversaire rassemblera nouvelles générations et légendes de la techno, avec en point d’orgue Laurent Garnier le 2 novembre à la Halle Tropisme.
LE PROGRAMME
►MERCREDI 29 OCTOBRE
18:00 20:00
VERNISSAGE 1ER VOLET EXPOSITION CHECK MORRIS
Nico Motte • Mathias Pol
Halle Tropisme 121 rue Fontcouverte
Entrée libre
19:00 23:30
MERCREDIZM w/ LOW JACK, BASTON CREATIVE
Low Jack • Baston Creative
Café Tropisme 121 rue Fontcouverte
Entrée libre
►JEUDI 30 OCTOBRE
15:00 17:00
VISITE GUIDÉE 2E VOLET EXPOSITION CHECK MORRIS
Nico Motte & Mathias Pol
Halle Tropisme
Entrée libre
19:00 00:00
VERNISSAGE 2EME VOLET EXPOSITION CHECK MORRIS
Nico Motte & Team Barri
Barri 4 Boulevard Louis Blanc
Entrée libre
►VENDREDI 31 OCTOBRE
19:00 20:00
PIÑATA RADIO X DERNIER CRI w/ RONI
Roni
Piñata Radio 14 rue Rondelet
Entrée libre
21:00 00:00
BASTON CREATIVE X DERNIER CRI W/ MALA FAMA
Mala Fama
Ô Saloon 1 rue de Verdun
Entrée libre
00:00 05:00
ROCKSTORE X DERNIER CRI w/ RONI, LEYKA B2B MARINA RABITA
Roni • Leyka b2b Marina Rabita
Rockstore 20 rue de Verdun
Yoot 5€ / 8€ + fdl / PRÉVENTES 8€
►SAMEDI 1er NOVEMBRE
21:00 01:00
FAUNE X DERNIER CRI W/ LOLA BEE
Lola Bee
Faune Mo.Co 13 rue de la République
Entrée libre
►DIMANCHE 2 NOVEMBRE
16:00 22:00
DERNIER CRI W/ LAURENT GARNIER, SOM.1, VOLTAIRE
Laurent Garnier • Som.1 (live) • Voltaire
Halle Tropisme 121 rue Fontcouverte
24€ / 28€
► MARDI 4 NOVEMBRE
19:00 21:00
CINÉMATOQUE
Repas avec la cheffe Julia (Chez Mireille)
Kuve 2ter Boulevard de la Perruque
Pré-réservation
► VENDREDI 7 NOVEMBRE
18:00 20:00
MASTERCLASS GRAPHISME/MUSIQUE
Gaelle Maury • Garfld
Barri 4 Boulevard Louis Blanc
Entrée libre
21:00 23:00
BEYOND JAZZ X DERNIER CRI w/ ULTRAGAMA, TIÑO
Ultragama (live) • Tiño
Le Jam 100 rue Ferdinand de Lesseps
Yoot 5€ / 13€ / 15€ sur place
►SAMEDI 8 NOVEMBRE
20:00 01:00
DERNIER CRI w/ ODEON, PECK
Odeon • Peck
Restanque 3 rue de Lantissargues
Entrée libre
00:00 05:00
ANTIROUILLE X DERNIER CRI w/ GABRIEL BELABASS, LUCA RUIZ
Gabriel Belabass • Luca Ruiz
Antirouille 12 rue Anatole France
10€ .
121 Rue de Font Couverte Montpellier 34070 Hérault Occitanie
English :
Since 2015, Montpellier’s Dernier Cri festival has been celebrating techno culture through concerts, exhibitions, screenings, lectures and masterclasses, taking over the city’s iconic venues. For ten years, it has been spotlighting emerging artists on the regional scene while welcoming major figures in the movement.
German :
Seit 2015 feiert das Festival Dernier Cri in Montpellier die Techno-Kultur mit Konzerten, Ausstellungen, Filmvorführungen, Konferenzen und Masterclasses und bespielt dabei symbolträchtige Orte der Stadt. Seit zehn Jahren stellt es aufstrebende Künstler der regionalen Szene ins Rampenlicht und empfängt gleichzeitig die wichtigsten Figuren der Bewegung.
Italiano :
Dal 2015, il festival Dernier Cri di Montpellier celebra la cultura techno attraverso concerti, mostre, proiezioni, conferenze e masterclass, occupando i luoghi simbolo della città. Negli ultimi dieci anni ha messo in luce gli artisti emergenti della scena regionale, accogliendo al contempo le figure più importanti del movimento.
Espanol :
Desde 2015, el festival Dernier Cri de Montpellier celebra la cultura tecno a través de conciertos, exposiciones, proyecciones, conferencias y clases magistrales, ocupando los lugares más emblemáticos de la ciudad. Desde hace diez años, pone de relieve a los artistas emergentes de la escena regional al tiempo que acoge a grandes figuras del movimiento.
