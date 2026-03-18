Festival des 10 ans du rallumeur d’étoiles En centre-ville Martigues

Festival des 10 ans du rallumeur d’étoiles

Vendredi 10 avril 2026 de 20h à 23h30.

Samedi 11 avril 2026 de 19h à 23h30. En centre-ville Divers lieux, voir programme Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10 23:30:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11

Pour les 10 ans du Rallumeur d’étoiles, nous faisons les choses en grand et nous vous invitons pour 2 soirées de festival le 10 et 11 Avril à Martigues.

• Vendredi 10 avril à la Maison des Jeunes ( MJC)



– NOLIP (lère partie-MartiG) Jeune rappeur martégal à l’énergie et bonne humeur communicative!



– LA CASA FLOTANTE (Marseille) Entre cordillères, forêts tropicales et côtes caribéennes, le groupe mêle compositions originales et reprises du répertoire latino-américain, dans un univers en mouvement où les rythmes voyagent et les cultures se rencontrent. Du boléro à la samba en passant par des cumbia et salsa, la musique de La Casa Flotante crée des ponts entre les territoires, invite à la danse, à la célébration et à la découverte de la richesse et de la sensibilité de l’Amérique latine.



• Samedi 11 avril à la Salle du Grès



– SPICY KRAKEN (Martia) Né à quelques encablures de la salle du Grès, Spicy Kraken est un duo reggae-dub indé, inspiré par la vibe Rockers, Rub-a-dub et Stepper des sound-systems underground des rives de l’étang de Berre. Sonorités planantes et basses puissantes au programme…



– MASSILIA REGGAE CLUB (13) Le Massilia Reggae Club c’est un sound system à l’ancienne, conçu pour danser et s’amuser au rythme de la musique jamaïcaine Aux commandes, deux figures emblématiques du Massilia Sound System Prince Tatou (Moussu T), fondateur du groupe, avec sa collection de vinyles mythiques, et DJ Kayalik, le DJ actuel du Massilia, expert des platines et du mix. Rien de mieux pour sortir ses dancing shoes et se bouléguer!



– BLACK BEANIE DUB (Martig) Le projet Black Beanie est né en 2016. Composé de deux amis d’enfance amoureux de musique et adeptes de la scène sound system, c’est en septembre 2017 qu’ils sortent leur premier album. Depuis, Black Beanie Dub trace son sillon dans le Reggae roots, le Rub-a- dub en passant par le Stepper, agrémenté des prestations scéniques remarquées. Un duo qui donne le smile, qui fait bouger et qui rassemble .

En centre-ville Divers lieux, voir programme Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 66 51 87 06 rallumeurdetoiles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the 10th anniversary of Rallumeur d’étoiles, we are doing things in a big way and we invite you for 2 festival evenings on April 10th and 11th in Martigues.

L’événement Festival des 10 ans du rallumeur d’étoiles Martigues a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de Martigues