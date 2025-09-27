Festival des 15 ans du Labo des Savoirs La Cloche – Le Grand Bain Nantes

Festival des 15 ans du Labo des Savoirs La Cloche – Le Grand Bain Nantes samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 13:00 – 22:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

15 ans d’émissions scientifiques à la radio, ça se fête ! L’association du Labo des Savoirs vous invite à son anniversaire. Au programme :Table-ronde sur l’avenir de la médiation scientifique (avec Nantes Université, TACTISS et La Turbine)Ateliers scientifiques (avec les Petits Débrouillards, et la réalité virtuelle de l’Inserm)Blind-test scientifique et jeux de plateauEnregistrement d’une émission de radio spéciale 15 ansExposition souvenirs pour découvrir l’histoire de l’associationSalon d’écoute de chroniques et de témoignages d’ancien.ne.s bénévoles Un évènement gratuit et ouvert à toutes et tous. Alors, vous venez ?

La Cloche – Le Grand Bain Nantes 44000