Festival des 21 heures de la non-violence au Point Ephémère le point éphémère Paris
Festival des 21 heures de la non-violence au Point Ephémère le point éphémère Paris samedi 15 novembre 2025.
Pour découvrir en quoi la non-violence est radicale et
révolutionnaire, venez vous former et discuter avec les organisations
non-violentes participant aux festival des 21 heures de la non-violence !
On se retrouve le 15
novembre au Point Éphémère (Paris 10e).
Au programme :
de 12h à 13h : un
enregistrement de podcast des Douceurs Résistantes d’Action Justice Climat
Paris
✊ de 13h à 19h : des ateliers et
un village associatif avec Action Justice Climat Paris, ANV-COP 21, Les Amis de
la Terre, La revue Alternatives non-violentes, le Centre de ressources sur la
non-violence (CRNV), Les Désobéissants, Extinction Rebellion, Génération
Médiateurs, Greenpeace, l’IFMAN, l’Institut de recherche sur la résolution
non-violentes de conflits (IRNC), le MAN, Médiation Nomade, les Peaces Brigade
International France, Résistance à l’Agression Publicitaire et la revue
Silence.
de 17h à 19h : une table
ronde « Luttes locales : quelles alliances pour gagner ? » avec Hala
Bounaidja Rachedi, Charlène Fleury, Thomas Brail et Benjamin Badouard.
à partir de 20h30 : une
soirée festive et militante avec Le Bruit Qui Court, le Greenwashing
Comedy Club, ARZH, Koclico et Planète Boum Boum !
Événement à prix libre avec inscription. Découvrez la liste
des ateliers via le lien d’inscription : https://www.helloasso.com/associations/non-violence-xxi/evenements/le-festival-des-21-heures-de-la-non-violence-4eme-edition
La 4e édition du Festival des 21heures de la non-violence se tiendra au Point Éphémère le samedi 15 novembre de 12h à 00h ! Pour découvrir en quoi la non-violence est radicale et révolutionnaire, venez vous former et discuter avec les organisations non-violentes participantes.
Le samedi 15 novembre 2025
de 12h00 à 00h00
gratuit sous condition
Prix libre sur inscription
Public jeunes et adultes.
le point éphémère 200 quai de Valmy 75010 Paris
https://nonviolence21.org/21-heures-de-la-non-violence/ coordination@nonviolence21.org https://www.facebook.com/nonviolence21 https://www.facebook.com/nonviolence21