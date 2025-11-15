Festival des 21 heures de la non-violence au Point Ephémère le point éphémère Paris

Festival des 21 heures de la non-violence au Point Ephémère le point éphémère Paris samedi 15 novembre 2025.

Au programme :

✊ de 13h à 19h : des ateliers et

un village associatif avec Action Justice Climat Paris, ANV-COP 21, Les Amis de

la Terre, La revue Alternatives non-violentes, le Centre de ressources sur la

non-violence (CRNV), Les Désobéissants, Extinction Rebellion, Génération

Médiateurs, Greenpeace, l’IFMAN, l’Institut de recherche sur la résolution

non-violentes de conflits (IRNC), le MAN, Médiation Nomade, les Peaces Brigade

International France, Résistance à l’Agression Publicitaire et la revue

Silence.

Événement à prix libre avec inscription. Découvrez la liste

des ateliers via le lien d’inscription : https://www.helloasso.com/associations/non-violence-xxi/evenements/le-festival-des-21-heures-de-la-non-violence-4eme-edition

La 4e édition du Festival des 21heures de la non-violence se tiendra au Point Éphémère le samedi 15 novembre de 12h à 00h ! Pour découvrir en quoi la non-violence est radicale et révolutionnaire, venez vous former et discuter avec les organisations non-violentes participantes.

gratuit sous condition

Prix libre sur inscription

Public jeunes et adultes.

le point éphémère 200 quai de Valmy 75010 Paris

https://nonviolence21.org/21-heures-de-la-non-violence/ coordination@nonviolence21.org https://www.facebook.com/nonviolence21 https://www.facebook.com/nonviolence21