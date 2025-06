FESTIVAL DES 3 CLOCHERS / 2em RDV – Lédergues 17 juillet 2025 07:00

Festival des 3 Clochers Première édition Musiques du monde et patrimoine au cœur de l’été

La commune de Lédergues inaugure cet été la première édition du Festival des 3 Clochers, un nouveau rendez-vous musical qui fait dialoguer les cultures du monde dans l’écrin exceptionnel de ses églises. Trois soirées, trois lieux, trois ambiances pour une immersion en musique, à la croisée des styles et des émotions.

Une programmation éclectique et dépaysante

Au fil des concerts, le public est invité à découvrir :

• les rythmes festifs et dansants de la musique irlandaise,

• un étonnant swing autour des œuvres de Bach,

• les sonorités vibrantes de la musique tsigane,

• et la richesse de la tradition musicale séfarade.

Des artistes talentueux vous entraîneront dans un voyage musical aux quatre coins du globe, dans une ambiance conviviale et intimiste.

Trois églises, trois scènes inspirantes

Le festival investit les églises de la commune, choisies pour leur acoustique remarquable et leur atmosphère unique :

• Église de Lédergues Mercredi 10 juillet

• Église de Lentin Mercredi 17 juillet

• Église de Falguières Mercredi 24 juillet

Un moment de partage et de découverte

Le Festival des 3 Clochers est une invitation à l’évasion, à la rencontre et à l’émotion. Ouvert à tous, il promet de belles soirées d’été, entre musique, patrimoine et convivialité.

Rendez-vous en juillet à Lédergues, Lentin et Falguières pour vivre cette première édition pleine de promesses !

Deuxieme RDV :

le 17 juillet 20h30- Eglise de LENTIN Commune de lédergues

– Musique Tsigane avec le Duo T.Margalejo et C.Clavère 5 .

Lédergues 12170 Aveyron Occitanie

