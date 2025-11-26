Festival des 3 Continents 2025 – 47e édition Nantes Centre et Quartiers Nantes

Festival des 3 Continents 2025 – 47e édition Nantes

du 21 au 29 novembre 2025 dans des salles de cinéma et autres lieux à Nantes. Le festival présente des longs-métrages d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie à travers une sélection de films de fiction et de documentaires. Pour sa 47e édition, le Festival des 3 Continents, propose une traversée du sentiment amoureux sous toutes ses formes – romantique, filial, familial, amical. Une invitation cinématographique à explorer la complexité des liens affectifs, intimes ou sociaux, et à regarder l’amour comme une force vivante, fragile, politique, transformatrice. “All about love” sera le fil rouge de cette édition. Programmation à venir sur 3continents.com

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000

https://www.3continents.com/fr/