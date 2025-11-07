Festival des 3 Continents Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Festival des 3 Continents Médiathèque Lisa Bresner Nantes vendredi 7 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-07 15:00 – 16:30

Gratuit : oui Adulte

Présentation de la 47e édition par Léa LeboucqChaque année, le festival propose d’autres regards sur le cinéma à travers des films d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. Venez découvrir les films en compétition.Présentation suivie de la projection du court-métrage Sukar d’Ilias El Faris.Public adulte

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/