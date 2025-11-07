Festival des 3 Continents Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T15:00:00 – 2025-11-07T16:30:00

Fin : 2025-11-07T15:00:00 – 2025-11-07T16:30:00

Présentation de la 47e édition par Léa Leboucq

Chaque année, le festival propose d’autres regards sur le cinéma à travers des films d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. Venez découvrir les films en compétition.

Présentation suivie de la projection du court-métrage Sukar d’Ilias El Faris.

Public adulte

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

