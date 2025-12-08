Festival des 37 Projection itinérante Congrier

Festival des 37 Projection itinérante

Salle de Semnon Congrier Mayenne

Début : 2025-12-08 15:30:00

fin : 2025-12-08

Le Festival des 37 est festival de cinéma populaire, ouvert à tous, avec pour objectif de proposer l’accès à la pratique artistique cinématographique en particulier aux personnes dites éloignées ou empêchées des pratiques artistiques et culturelles.

Projection de la dizaine de courts-métrages réalisés sur le territoire sélection officielle et vote du public.

Projection suivie d’un goûter .

Salle de Semnon Congrier 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 6 61 52 65 40 loicmejeanloic@outlook.fr

English :

The Festival des 37 is a popular film festival, open to all, with the aim of offering access to artistic cinematographic practice, particularly to people who are far removed from or prevented from artistic and cultural practices.

German :

Das Festival des 37 ist ein populäres Filmfestival, das für alle offen ist und dessen Ziel es ist, den Zugang zur künstlerischen Filmpraxis zu ermöglichen, insbesondere für Menschen, die von künstlerischen und kulturellen Praktiken weit entfernt sind oder daran gehindert werden.

Italiano :

Il Festival des 37 è un festival di cinema popolare, aperto a tutti, con l’obiettivo di offrire accesso alla pratica artistica cinematografica, in particolare alle persone che si dice siano lontane o impedite dalla pratica artistica e culturale.

Espanol :

El Festival des 37 es un festival de cine popular, abierto a todos, cuyo objetivo es ofrecer acceso a la práctica cinematográfica artística, en particular a las personas que se consideran alejadas o impedidas de la práctica artística y cultural.

