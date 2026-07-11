Festival des 4 Pattes Salle Multi-Activité Saint-Étienne-lès-Remiremont

Informations pratiques

Saint-Étienne-lès-Remiremont

Festival des 4 Pattes

Salle Multi-Activité 30 route de Xennois Saint-Étienne-lès-Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le Festival des 4 Pattes est un rendez-vous familial et citoyen dédié à la découverte du monde animal et à la promotion d’une relation harmonieuse entre l’homme et l’animal. Organisé dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, il met en lumière un patrimoine vivant les savoir-faire, les métiers et les actions de médiation liés aux animaux. Au programme démonstrations canines et équines, ateliers pédagogiques, conférences, rencontres avec des professionnels et associations engagés, ainsi qu’un village animalier. Les visiteurs pourront mieux comprendre les besoins des chiens, chevaux, chats et nouveaux animaux de compagnie, tout en découvrant les enjeux du bien-être animal. Randonnées canines, parcours d’obstacles et animations ludiques rythmeront cette journée accessible à tous. Même sans animal, chacun pourra participer aux animations et profiter des nombreuses activités proposées. Un événement original qui sensibilise petits et grands à la transmission de connaissances souvent méconnues et aujourd’hui fragilisées. Une belle occasion de célébrer un patrimoine de pratiques, d’engagements et de liens qui unit depuis toujours les humains et les animaux.Tout public

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Salle Multi-Activité 30 route de Xennois Saint-Étienne-lès-Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 23 70 remiremont@otrp.fr

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English :

The Festival des 4 Pattes is a family-friendly and community-oriented event dedicated to exploring the animal world and promoting a harmonious relationship between humans and animals. Organized as part of the 2026 European Heritage Days, it highlights a living heritage: the skills, trades, and outreach initiatives related to animals. On the program: dog and horse demonstrations, educational workshops, lectures, meetings with professionals and dedicated organizations, as well as an animal village. Visitors will gain a better understanding of the needs of dogs, horses, cats, and exotic pets, while learning about animal welfare issues. Dog walks, obstacle courses, and fun activities will punctuate this day, which is open to everyone. Even without a pet, everyone can participate in the activities and enjoy the many offerings. This unique event raises awareness among young and old alike about knowledge that is often overlooked and now under threat. It’s a wonderful opportunity to celebrate a heritage of practices, commitments, and bonds that have always united humans and animals.

L’événement Festival des 4 Pattes Saint-Étienne-lès-Remiremont a été mis à jour le 2026-07-11 par OT REMIREMONT