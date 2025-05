FESTIVAL DES 4 SAISONS » MANGER COMME ON SÈME » – Fontès, 28 mai 2025 07:00, Fontès.

Une après midi de jeux dans le cadre du festival des 4 saisons « Manger Comme On Sème ». Au programme, ateliers et jeux sur le thème de l’alimentation locale et durable.

Proposé par l’espace de vie sociale Roul’Contact associé à la médiathèque de Fontès. .

1 Rue de l’Hôpital

Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99 roulcontact@terre-contact.com

English :

An afternoon of games as part of the « Manger Comme On Sème » 4-season festival.

German :

Ein Spielenachmittag im Rahmen des Festivals der vier Jahreszeiten « Manger Comme On Sème ».

Italiano :

Un pomeriggio di giochi nell’ambito del festival 4 Stagioni « Manger Comme On Sème ».

Espanol :

Una tarde de juegos en el marco del festival de las 4 estaciones « Manger Comme On Sème ».

