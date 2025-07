FESTIVAL DES 4 VENTS Duilhac-sous-Peyrepertuse

FESTIVAL DES 4 VENTS Duilhac-sous-Peyrepertuse samedi 13 septembre 2025.

FESTIVAL DES 4 VENTS

Duilhac-sous-Peyrepertuse Aude

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-13 00:00:00

2025-09-13

Organisé par l’association « Le Café du Village » le Festival des 4 vents reflète la volonté de valoriser le patrimoine durable, vernaculaire, humain et culturel.

Il est l’opportunité de mettre en lumière les acteurs locaux producteurs, artisans, musiciens, conteurs, artistes plasticiens et associations, qui sont tous vecteur d’image et de notoriété pour notre territoire marché artisanal et de producteurs, spectacles, animations, espace jeux, repas Boles de picolat et haricots blancs (végétariens et viande) dessert. Concerts en soirée.

Duilhac-sous-Peyrepertuse 11350 Aude Occitanie +33 6 29 72 61 48 le.cafe.du.village.11@gmail.com

English :

Organized by the association « Le Café du Village », the Festival des 4 vents reflects our desire to promote sustainable, vernacular, human and cultural heritage.

It is an opportunity to highlight local players: producers, craftsmen, musicians, storytellers, visual artists and associations, all of whom are vectors of image and renown for our region: craft and producers? market, shows, entertainment, games area, Boles de picolat and haricots blancs (vegetarian and meat) dessert. Evening concerts.

German :

Das Festival des 4 vents wird vom Verein « Le Café du Village » organisiert und spiegelt den Willen wider, das nachhaltige, vernakuläre, menschliche und kulturelle Erbe aufzuwerten.

Es bietet die Gelegenheit, lokale Akteure wie Produzenten, Handwerker, Musiker, Geschichtenerzähler, bildende Künstler und Vereine ins Rampenlicht zu stellen, die allesamt Image- und Bekanntheitsträger unserer Region sind: Kunsthandwerker- und Bauernmarkt, Aufführungen, Animationen, Spielbereich, Mahlzeiten Boles de picolat und weiße Bohnen (vegetarisch und Fleisch) Nachspeise. Abendliche Konzerte.

Italiano :

Organizzato dall’associazione « Le Café du Village », il Festival des 4 vents riflette la volontà di promuovere il patrimonio sostenibile, vernacolare, umano e culturale.

È un’occasione per valorizzare gli attori locali: produttori, artigiani, musicisti, narratori, artisti visivi e associazioni, tutti vettori di immagine e notorietà per la nostra regione: mercato dell’artigianato e dei produttori, spettacoli, intrattenimento, area giochi, Boles de picolat e haricots blancs (vegetariani e di carne). Concerti serali.

Espanol :

Organizado por la asociación « Le Café du Village », el Festival des 4 vents refleja la voluntad de promover el patrimonio sostenible, vernáculo, humano y cultural.

Es una oportunidad para poner en valor a los actores locales: productores, artesanos, músicos, cuentacuentos, artistas plásticos y asociaciones, todos ellos vectores de imagen y notoriedad de nuestra región: mercado de artesanía y productores, espectáculos, animaciones, zona de juegos, Boles de picolat y postre de haricots blancs (vegetarianos y de carne). Conciertos nocturnos.

